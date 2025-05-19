Суд отклонил иск пострадавшего в «Крокусе» о взыскании 1 млн рублей
Хорошевский районный суд Москвы отклонил иск пострадавшего при теракте в «Крокус сити холле» к компании MSM Group, которая выступала организатором концерта группы «Пикник» в день трагедии. Об этом сообщает ТАСС.
По информации агентства, истец утверждал, что получил отравление угарным газом и серьезную психологическую травму во время теракта. В подтверждение этого он предоставил медицинские документы о вызове скорой помощи. Пострадавший потребовал компенсацию за причинение вреда здоровью в размере 1 млн руб. MSM Group, в свою очередь, заявила об отсутствии своей вины.
Террористический акт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 г. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент РФ Владимир Путин говорил, что они пытались скрыться и направлялись в сторону Украины. Все четверо – граждане Таджикистана.
Следственный комитет РФ установил, что к организации нападения были привлечены члены международной террористической организации. Непосредственное руководство осуществляли шестеро граждан Средней Азии. На данный момент под стражей находятся 19 обвиняемых по делу о теракте.
19 мая московский городской суд на три месяца и 28 суток продлил срок содержания под стражей четверых обвиняемых по делу о теракте.