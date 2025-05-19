Суд отклонил иск пострадавшего в «Крокусе» о взыскании 1 млн рублей

По информации агентства, истец утверждал, что получил отравление угарным газом и серьезную психологическую травму во время теракта. В подтверждение этого он предоставил медицинские документы о вызове скорой помощи. Пострадавший потребовал компенсацию за причинение вреда здоровью в размере 1 млн руб. MSM Group, в свою очередь, заявила об отсутствии своей вины.