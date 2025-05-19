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Суд отклонил иск пострадавшего в «Крокусе» о взыскании 1 млн рублей

Ведомости

Хорошевский районный суд Москвы отклонил иск пострадавшего при теракте в «Крокус сити холле» к компании MSM Group, которая выступала организатором концерта группы «Пикник» в день трагедии. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, истец утверждал, что получил отравление угарным газом и серьезную психологическую травму во время теракта. В подтверждение этого он предоставил медицинские документы о вызове скорой помощи. Пострадавший потребовал компенсацию за причинение вреда здоровью в размере 1 млн руб. MSM Group, в свою очередь, заявила об отсутствии своей вины.

Террористический акт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 г. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали.

Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент РФ Владимир Путин говорил, что они пытались скрыться и направлялись в сторону Украины. Все четверо – граждане Таджикистана.

Следственный комитет РФ установил, что к организации нападения были привлечены члены международной террористической организации. Непосредственное руководство осуществляли шестеро граждан Средней Азии. На данный момент под стражей находятся 19 обвиняемых по делу о теракте.

19 мая московский городской суд на три месяца и 28 суток продлил срок содержания под стражей четверых обвиняемых по делу о теракте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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