ВЦИОМ: больше половины россиян поддержали бы антиалкогольную кампанию
53% россиян выразили готовность поддержать антиалкогольную кампанию, если бы она была объявлена в стране. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ.
«Безусловно поддержали бы меры 26%, еще 27% – скорее поддержали бы», – цитирует аналитиков «РИА Новости».
На фоне растущих общественных настроений против чрезмерного потребления алкоголя власти ряда регионов уже начали принимать меры по ограничению его продажи. Так, 19 мая стало известно, что в Челябинской области разработан законопроект, который предполагает дополнительные ограничения на реализацию спиртного с 1 сентября. Власти там предлагают увеличить размер уставного капитала для организаций, осуществляющих розничную продажу алкоголя в Челябинске и Магнитогорске.
30 апреля депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении региональный законопроект, запрещающий продажу алкоголя на розлив в точках, расположенных в многоквартирных домах. Согласно документу, заведения общепита (за исключением ресторанов) не смогут продавать алкоголь с 22:00 до 11:00.
10 апреля «Ведомости» сообщали, что министерство экономики Нижегородской области предложило законопроект, предусматривающий ограничение розничной продажи алкоголя. Планируется полный запрет торговли в воскресенье, а также сокращение времени работы точек продажи: в субботу с 10:00 до 16:00 и будние дни с 14:00 до 20:00.