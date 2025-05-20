ВЦИОМ: больше половины россиян поддержали бы антиалкогольную кампанию

На фоне растущих общественных настроений против чрезмерного потребления алкоголя власти ряда регионов уже начали принимать меры по ограничению его продажи. Так, 19 мая стало известно, что в Челябинской области разработан законопроект, который предполагает дополнительные ограничения на реализацию спиртного с 1 сентября. Власти там предлагают увеличить размер уставного капитала для организаций, осуществляющих розничную продажу алкоголя в Челябинске и Магнитогорске.