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ВЦИОМ: больше половины россиян поддержали бы антиалкогольную кампанию

Ведомости

53% россиян выразили готовность поддержать антиалкогольную кампанию, если бы она была объявлена в стране. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ.

«Безусловно поддержали бы меры 26%, еще 27% – скорее поддержали бы», – цитирует аналитиков «РИА Новости».

На фоне растущих общественных настроений против чрезмерного потребления алкоголя власти ряда регионов уже начали принимать меры по ограничению его продажи. Так, 19 мая стало известно, что в Челябинской области разработан законопроект, который предполагает дополнительные ограничения на реализацию спиртного с 1 сентября. Власти там предлагают увеличить размер уставного капитала для организаций, осуществляющих розничную продажу алкоголя в Челябинске и Магнитогорске.

30 апреля депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении региональный законопроект, запрещающий продажу алкоголя на розлив в точках, расположенных в многоквартирных домах. Согласно документу, заведения общепита (за исключением ресторанов) не смогут продавать алкоголь с 22:00 до 11:00.

10 апреля «Ведомости» сообщали, что министерство экономики Нижегородской области предложило законопроект, предусматривающий ограничение розничной продажи алкоголя. Планируется полный запрет торговли в воскресенье, а также сокращение времени работы точек продажи: в субботу с 10:00 до 16:00 и будние дни с 14:00 до 20:00.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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