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Жители пяти регионов России пожаловались на перебои мобильной связи

Ведомости

Абоненты российских операторов в Московской, Воронежской, Тульской, Липецкой и Владимирской областях пожаловались на перебои в работе мобильной связи. В «Билайне» подтвердили ТАСС возможные проблемы в Подмосковье.

Оператор «Мегафон» допустил наличие перебоев «по внешним причинам», т. к. сеть компании работает в штатном режиме.

21 мая губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о временном отключении мобильного интернета на территории региона в целях безопасности. Он посоветовал пользоваться Wi-FI или стационарным интернетом, чтобы поддерживать связь и получать необходимую информацию.

В ночь с 20 на 21 мая российские спецслужбы сбили 127 беспилотников. Больше всего украинских летательных аппаратов (41) было уничтожено над Брянской областью. Еще 37 военные ликвидировали над Орловской областью и 31 – над Курской. Также беспилотники были зафиксированы и сбиты над Московским регионом, Владимирской, Рязанской, Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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