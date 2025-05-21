Жители пяти регионов России пожаловались на перебои мобильной связи
Абоненты российских операторов в Московской, Воронежской, Тульской, Липецкой и Владимирской областях пожаловались на перебои в работе мобильной связи. В «Билайне» подтвердили ТАСС возможные проблемы в Подмосковье.
Оператор «Мегафон» допустил наличие перебоев «по внешним причинам», т. к. сеть компании работает в штатном режиме.
21 мая губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о временном отключении мобильного интернета на территории региона в целях безопасности. Он посоветовал пользоваться Wi-FI или стационарным интернетом, чтобы поддерживать связь и получать необходимую информацию.
В ночь с 20 на 21 мая российские спецслужбы сбили 127 беспилотников. Больше всего украинских летательных аппаратов (41) было уничтожено над Брянской областью. Еще 37 военные ликвидировали над Орловской областью и 31 – над Курской. Также беспилотники были зафиксированы и сбиты над Московским регионом, Владимирской, Рязанской, Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.