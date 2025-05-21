Жители пяти регионов России пожаловались на перебои мобильной связи

В ночь с 20 на 21 мая российские спецслужбы сбили 127 беспилотников. Больше всего украинских летательных аппаратов (41) было уничтожено над Брянской областью. Еще 37 военные ликвидировали над Орловской областью и 31 – над Курской. Также беспилотники были зафиксированы и сбиты над Московским регионом, Владимирской, Рязанской, Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.