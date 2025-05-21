Росавиация сняла временные ограничения в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский»
Росавиация сняла временные ограничения в московских аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» в 23:11 мск. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
21 мая Росавиация несколько раз вводила ограничения на работу столичных аэропортов. Кроме того, ведомство вводило меры в аэропортах Ярославля («Туношна»), Костромы («Сокеркино»), Калуги («Грабцево») и Иваново («Южный»).
Это связано с тем, что на Московский регион совершается атака украинских беспилотников. По сообщениям мэра Москвы Сергея Собянина, сейчас в общей сложности на подлете к Москве было уничтожено 27 беспилотных летающих аппаратов.
Минобороны сообщало, что в период с 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО было сбито 37 украинских беспилотников. Над Курской областью сбили 16 беспилотников, над Московским регионом – 11, над Рязанской областью – пять, над Орловской областью – четыре и один над Крымом.