Росавиация сняла временные ограничения в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский»

Минобороны сообщало, что в период с 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО было сбито 37 украинских беспилотников. Над Курской областью сбили 16 беспилотников, над Московским регионом – 11, над Рязанской областью – пять, над Орловской областью – четыре и один над Крымом.