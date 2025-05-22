Чернышенко: летний сезон в Анапе состоится, несмотря на закрытые пляжи

По его словам, ключевая мера – отсрочка по уплате страховых и налоговых платежей для местного бизнеса. Эти обязательства перенесены с февраля–октября на конец года. По итогам летнего сезона власти примут решение о возможном продлении отсрочки на 2026 г. Кроме того, Корпорация МСП помогает предпринимателям с реструктуризацией кредитов и предоставлением льготных микрозаймов.