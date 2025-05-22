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Чернышенко: летний сезон в Анапе состоится, несмотря на закрытые пляжи

Ведомости

Несмотря на временное закрытие пляжей в Анапе, летний туристический сезон в городе-курорте состоится. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Правительством приняты меры по поддержке бизнеса Анапы и Темрюкского района», – сообщил он.

По его словам, ключевая мера – отсрочка по уплате страховых и налоговых платежей для местного бизнеса. Эти обязательства перенесены с февраля–октября на конец года. По итогам летнего сезона власти примут решение о возможном продлении отсрочки на 2026 г. Кроме того, Корпорация МСП помогает предпринимателям с реструктуризацией кредитов и предоставлением льготных микрозаймов.

Чернышенко подчеркнул, что Анапа и Темрюкский район готовят насыщенную событийную программу на лето. В планах – гастрономические и спортивные фестивали, экскурсии на винодельни и другие мероприятия. Санатории и отели с бассейнами продолжат принимать отдыхающих.

18 апреля Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от отдыха в прибрежных зонах Анапы из-за загрязнения более 100 пляжей. Масштабный выброс мазута на Черноморское побережье произошел после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в середине декабря 2024 г. Ликвидация последствий аварии продолжается до сих пор. Как сообщают власти, полное восстановление побережья Анапы после разлива мазута завершится только в мае 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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