Чернышенко: летний сезон в Анапе состоится, несмотря на закрытые пляжи
Несмотря на временное закрытие пляжей в Анапе, летний туристический сезон в городе-курорте состоится. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
«Правительством приняты меры по поддержке бизнеса Анапы и Темрюкского района», – сообщил он.
По его словам, ключевая мера – отсрочка по уплате страховых и налоговых платежей для местного бизнеса. Эти обязательства перенесены с февраля–октября на конец года. По итогам летнего сезона власти примут решение о возможном продлении отсрочки на 2026 г. Кроме того, Корпорация МСП помогает предпринимателям с реструктуризацией кредитов и предоставлением льготных микрозаймов.
Чернышенко подчеркнул, что Анапа и Темрюкский район готовят насыщенную событийную программу на лето. В планах – гастрономические и спортивные фестивали, экскурсии на винодельни и другие мероприятия. Санатории и отели с бассейнами продолжат принимать отдыхающих.
18 апреля Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от отдыха в прибрежных зонах Анапы из-за загрязнения более 100 пляжей. Масштабный выброс мазута на Черноморское побережье произошел после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в середине декабря 2024 г. Ликвидация последствий аварии продолжается до сих пор. Как сообщают власти, полное восстановление побережья Анапы после разлива мазута завершится только в мае 2026 г.