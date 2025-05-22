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Росавиация вновь ввела ограничения на работу аэропорта «Жуковский»

Ведомости

Росавиация вновь ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту «Жуковский». Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Мера начала действовать с 19:37 мск.

Кореняко заявлял, что из-за ограничений на запасные аэродромы ушли 82 самолета. В московских аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» временные ограничения на работу вводились три раза за сутки. Кроме того, прием и выпуск самолетов временно приостанавливали в столичных воздушных гаванях «Внуково», «Шереметьево», а также в аэропортах Саратова и Иванова.

Мэр столицы Сергей Собянин 22 мая сообщал, что российские военнослужащие сбили 22 украинских беспилотника на подлете к Москве. Вооруженные силы Украины второй день предпринимают попытки нанести удары беспилотниками по целям в разных регионах России. Всего в ночь на 22 мая силы противовоздушной обороны ликвидировали 105 дронов. По информации московской межрегиональной транспортной прокуратуры, утром в столичных аэропортах были задержаны свыше 160 рейсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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