Росавиация вновь ввела ограничения на работу аэропорта «Жуковский»
Росавиация вновь ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту «Жуковский». Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Мера начала действовать с 19:37 мск.
Кореняко заявлял, что из-за ограничений на запасные аэродромы ушли 82 самолета. В московских аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» временные ограничения на работу вводились три раза за сутки. Кроме того, прием и выпуск самолетов временно приостанавливали в столичных воздушных гаванях «Внуково», «Шереметьево», а также в аэропортах Саратова и Иванова.
Мэр столицы Сергей Собянин 22 мая сообщал, что российские военнослужащие сбили 22 украинских беспилотника на подлете к Москве. Вооруженные силы Украины второй день предпринимают попытки нанести удары беспилотниками по целям в разных регионах России. Всего в ночь на 22 мая силы противовоздушной обороны ликвидировали 105 дронов. По информации московской межрегиональной транспортной прокуратуры, утром в столичных аэропортах были задержаны свыше 160 рейсов.