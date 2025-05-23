Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов в пяти регионах

Мера отменена в 6:00 мск. Ограничения на работу аэропорта в Иваново были введены в 17:25 мск 22 мая, аэропортов Костромы и Ярославля – ранним утром 21 мая. Воздушная гавань Калуги не принимала и не отправляла рейсы с 11:35 мск 21 мая, а аэропорт Тамбова – с 01:05 мск 22 мая. Кроме того, этой ночью ограничения действовали в московских аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский».