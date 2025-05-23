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Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов в пяти регионах

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Ограничения на прием и выпуск самолетов отменены в аэропортах Иваново («Южный»), Калуги («Грабцево»), Костромы («Сокеркино»), Тамбова («Донское») и Ярославля («Туношна»). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Мера отменена в 6:00 мск. Ограничения на работу аэропорта в Иваново были введены в 17:25 мск 22 мая, аэропортов Костромы и Ярославля – ранним утром 21 мая. Воздушная гавань Калуги не принимала и не отправляла рейсы с 11:35 мск 21 мая, а аэропорт Тамбова – с 01:05 мск 22 мая. Кроме того, этой ночью ограничения действовали в московских аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский».

Росавиация вводит ограничения на фоне участившихся со стороны Киева попыток массовых атак на регионы России при помощи БПЛА. Силы ПВО Минобороны РФ регулярно уничтожают украинские беспилотники в небе над разными субъектами РФ. В частности, речь о Московском регионе, где прошедшей ночью было ликвидировано девять беспилотных летательных аппаратов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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