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Число пострадавших при нападении в Гамбурге увеличилось до 17 человек

Ведомости

Количество пострадавших в результате нападения с ножом в железнодорожном вокзале Гамбурга выросло до 17 человек. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на пожарную службу.

Из 17 пострадавших четыре человека получили ранения, опасные для жизни. Еще у шести пострадавших серьезные травмы, семь человек получили легкие ранения.

Вечером 23 мая на платформе 13/14 железнодорожного вокзала Гамбурга произошло нападение с ножом. Сообщалось о 12 пострадавших в результате инцидента. Федеральная полиция оперативно задержала нападавшую. Ей оказалась женщина, личность и мотивы которой пока не сообщаются.

27 марта мужчина напал на людей с ножом в Амстердаме на улице Синт-Николасстраат. В результате нападения пострадали пять человек, включая 67-летнюю женщину, 69-летнего мужчину из США, 73-летнюю женщину из Бельгии, 19-летнюю женщину из Амстердама и 26-летнего поляка. Нападавшего обезвредил британский турист. Мэр города Фемке Халсема вручила ему «значок героя». Нападавшим оказался 30-летним гражданином Украины. Он родом из Донецкой области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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