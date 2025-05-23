Число пострадавших при нападении в Гамбурге увеличилось до 17 человек
Количество пострадавших в результате нападения с ножом в железнодорожном вокзале Гамбурга выросло до 17 человек. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на пожарную службу.
Из 17 пострадавших четыре человека получили ранения, опасные для жизни. Еще у шести пострадавших серьезные травмы, семь человек получили легкие ранения.
Вечером 23 мая на платформе 13/14 железнодорожного вокзала Гамбурга произошло нападение с ножом. Сообщалось о 12 пострадавших в результате инцидента. Федеральная полиция оперативно задержала нападавшую. Ей оказалась женщина, личность и мотивы которой пока не сообщаются.
27 марта мужчина напал на людей с ножом в Амстердаме на улице Синт-Николасстраат. В результате нападения пострадали пять человек, включая 67-летнюю женщину, 69-летнего мужчину из США, 73-летнюю женщину из Бельгии, 19-летнюю женщину из Амстердама и 26-летнего поляка. Нападавшего обезвредил британский турист. Мэр города Фемке Халсема вручила ему «значок героя». Нападавшим оказался 30-летним гражданином Украины. Он родом из Донецкой области.