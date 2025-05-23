Число пострадавших при нападении в Гамбурге увеличилось до 17 человек

27 марта мужчина напал на людей с ножом в Амстердаме на улице Синт-Николасстраат. В результате нападения пострадали пять человек, включая 67-летнюю женщину, 69-летнего мужчину из США, 73-летнюю женщину из Бельгии, 19-летнюю женщину из Амстердама и 26-летнего поляка. Нападавшего обезвредил британский турист. Мэр города Фемке Халсема вручила ему «значок героя». Нападавшим оказался 30-летним гражданином Украины. Он родом из Донецкой области.