Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Калуга
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуга (Грабцево). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Работу воздушной гавани приостановили с 15:08 мск. Мера действует для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
25 мая временные ограничения на работу вводились в московских аэропортах «Внуково», «Жуковский» и «Домодедово». Сейчас они сняты. В период действия мер семь рейсов во «Внуково» перенаправили на запасные аэродромы, четыре из них вернулись по первоначальным маршрутам.
Минобороны России сообщало, что в ночь на 25 мая системы противовоздушной обороны уничтожили 110 украинских беспилотников. Из них 16 БПЛА сбили над Тульской областью. В Брянской и Калужской областях нейтрализовали по 14 дронов, в Московском регионе и Тверской области – по 13, в Белгородской и Курской областях – по 10. Над Орловской областью ликвидировали восемь беспилотников, над Крымом – семь, над Смоленской областью – два. По одному БПЛА уничтожено над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.