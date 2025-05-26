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На остановках общественного транспорта Москвы раздают бесплатную воду из-за жары

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В городском транспорте Москвы раздают бесплатную питьевую воду из-за жары. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

С 15:00 бутылки с водой раздают на станциях метро «Измайловская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская», «Студенческая», «Кунцевская», «Пионерская» и «Выхино». С 13:00 воду предлагают на автовокзалах «Центральный», «Саларьево», «Красногвардейский», «Северные ворота» и «Южные ворота». С 15:00 воду могут взять и пассажиры «Аэроэкспресса» в экспресс-автобусах. С 14:00 до 17:00 на Ярославском, Казанском, Курском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также станции МЦД-2 Тушинская тоже раздают бутылки с водой. С 14:00 взять воду предлагается на Ленинградском вокзале и станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково.

Бутилированную воду раздают также на всех причалах регулярного речного электротранспорта и прогулочных маршрутах «Киевский» и «Китай-город». Власти следят за температурой воздуха и при необходимости будут обновлять список станций. Ликсутов порекомендовал москвичам избегать прямых солнечных лучей и стараться находиться в тени.

26 мая в Москве в связи с сильной жарой объявлен оранжевый уровень опасности. Гидрометцентр России предупредил, что высокая температура сохранится до 16:00 этого дня. В дневные часы в отдельных районах Москвы прогнозируется жара с температурой плюс 30 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Москву ждет солнечная сухая и аномально жаркая погода. Температура воздуха 26 мая составит от плюс 27 до плюс 29 градусов. Ветер в регионе прогнозируется южный, 5–10 м/с, порывистый.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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