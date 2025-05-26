На остановках общественного транспорта Москвы раздают бесплатную воду из-за жары
В городском транспорте Москвы раздают бесплатную питьевую воду из-за жары. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
С 15:00 бутылки с водой раздают на станциях метро «Измайловская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская», «Студенческая», «Кунцевская», «Пионерская» и «Выхино». С 13:00 воду предлагают на автовокзалах «Центральный», «Саларьево», «Красногвардейский», «Северные ворота» и «Южные ворота». С 15:00 воду могут взять и пассажиры «Аэроэкспресса» в экспресс-автобусах. С 14:00 до 17:00 на Ярославском, Казанском, Курском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также станции МЦД-2 Тушинская тоже раздают бутылки с водой. С 14:00 взять воду предлагается на Ленинградском вокзале и станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково.
Бутилированную воду раздают также на всех причалах регулярного речного электротранспорта и прогулочных маршрутах «Киевский» и «Китай-город». Власти следят за температурой воздуха и при необходимости будут обновлять список станций. Ликсутов порекомендовал москвичам избегать прямых солнечных лучей и стараться находиться в тени.
26 мая в Москве в связи с сильной жарой объявлен оранжевый уровень опасности. Гидрометцентр России предупредил, что высокая температура сохранится до 16:00 этого дня. В дневные часы в отдельных районах Москвы прогнозируется жара с температурой плюс 30 градусов.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Москву ждет солнечная сухая и аномально жаркая погода. Температура воздуха 26 мая составит от плюс 27 до плюс 29 градусов. Ветер в регионе прогнозируется южный, 5–10 м/с, порывистый.