В Москве задержаны подозреваемые в разбойном нападении на курьера
Сотрудники уголовного розыска задержали двух мужчин, подозреваемых в нападении на курьера и хищении денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошел у одного из высотных зданий на Пресненском Валу в Москве. По данным следствия, злоумышленники напали на мужчину, ожидавшего такси, нанесли ему несколько ударов и вырвали из рук чемодан с деньгами, после чего скрылись.
В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых 1997 г. и 1993 г. рождения. При попытке задержания мужчины оказали сопротивление, что потребовало применения предупредительных выстрелов в воздух.
Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж). С фигурантами проводятся следственные действия, устанавливаются соучастники преступления и точная сумма похищенного.