В Москве задержаны подозреваемые в разбойном нападении на курьера

Инцидент произошел у одного из высотных зданий на Пресненском Валу в Москве. По данным следствия, злоумышленники напали на мужчину, ожидавшего такси, нанесли ему несколько ударов и вырвали из рук чемодан с деньгами, после чего скрылись.