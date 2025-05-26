Абрамченко попросила Мишустина обеспечить защиту работников «Ростсельмаша»
Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину, чтобы он взял под контроль нестабильную ситуацию на заводе «Ростсельмаш», сообщила она в Telegram-канале.
По словам Абрамченко, на предприятии сотрудникам снижают заработную плату, отправляют в вынужденные отпуска и переводят на позиции с более низкой оплатой труда, из-за чего среди работников возникает недовольство.
«На "Ростсельмаше" трудоустроено около 15 000 человек, которые имеют обязательства перед своими семьями и обществом», – написала вице-спикер Госдумы, отметив, что необходимо разработать меры по стабилизации ситуации на предприятии, для чего она и обратилась к Мишустину.
21 мая «Ростсельмаш» объявил о сокращении долгосрочной инвестиционной программы на 100%, объяснив это резким ухудшением ситуации на рынке при отсутствии спроса на технику. По данным предприятия, с начала 2025 г. уменьшились поставки зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов, а также тракторов.