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Абрамченко попросила Мишустина обеспечить защиту работников «Ростсельмаша»

Ведомости

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину, чтобы он взял под контроль нестабильную ситуацию на заводе «Ростсельмаш», сообщила она в Telegram-канале.

По словам Абрамченко, на предприятии сотрудникам снижают заработную плату, отправляют в вынужденные отпуска и переводят на позиции с более низкой оплатой труда, из-за чего среди работников возникает недовольство.

«На "Ростсельмаше" трудоустроено около 15 000 человек, которые имеют обязательства перед своими семьями и обществом», – написала вице-спикер Госдумы, отметив, что необходимо разработать меры по стабилизации ситуации на предприятии, для чего она и обратилась к Мишустину.

21 мая «Ростсельмаш» объявил о сокращении долгосрочной инвестиционной программы на 100%, объяснив это резким ухудшением ситуации на рынке при отсутствии спроса на технику. По данным предприятия, с начала 2025 г. уменьшились поставки зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов, а также тракторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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