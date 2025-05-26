Абрамченко попросила Мишустина обеспечить защиту работников «Ростсельмаша»

«На "Ростсельмаше" трудоустроено около 15 000 человек, которые имеют обязательства перед своими семьями и обществом», – написала вице-спикер Госдумы, отметив, что необходимо разработать меры по стабилизации ситуации на предприятии, для чего она и обратилась к Мишустину.