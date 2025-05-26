Московский аэропорт «Жуковский» и аэропорт Калуги возобновили работу

В 17:00 по мск сообщалось, что в связи с продолжающимися атаками БПЛА со стороны Украины Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту «Жуковский». О закрытии аэропорта в Калуге сообщалось в 15:30.