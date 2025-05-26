Московский аэропорт «Жуковский» и аэропорт Калуги возобновили работу
Московский аэропорт «Жуковский» и калужский аэропорт возобновили свою работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Об этом стало известно в 22:20 мск. Были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
В 17:00 по мск сообщалось, что в связи с продолжающимися атаками БПЛА со стороны Украины Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту «Жуковский». О закрытии аэропорта в Калуге сообщалось в 15:30.
26 мая Росавиация также вводила ограничения на работу «Домодедово» и «Внуково». Кроме того, мера применялась в аэропортах Нижнекамска «Бегишево», Череповца, Нижнего Новгорода «Стригино», Калуги «Грабцево», Ярославля «Туношна», Иваново «Южный».