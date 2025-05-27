Суд продлил арест фигурантов дела о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной
Таганский районный суд Москвы на два месяца продлил срок содержания под стражей фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении певицы Ларисы Долиной, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Меру пресечения продлили всем фигурантам уголовного дела: Анжеле Цырульниковой, Дмитрию Леонтьеву, Андрею Основе и Артуру Каменецкому. Суд также отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты Основы и Цырульниковой об изменении меры пресечения.
В августе 2024 г. Долина в Telegram-канале рассказала, что стала жертвой мошенников, в результате чего на ее квартиру был наложен арест. Было возбуждено уголовное дело, артистку признали потерпевшей. По версии следствия, Леонтьев представился сотрудником правоохранительных органов и под предлогом сохранности денежных средств убедил Долину осуществить переводы денежных средств на банковские счета, подконтрольные обвиняемому.
24 марта суд оставил фигурантов дела под стражей на два месяца. В том же месяце Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы об оспаривании сделок по отчуждению квартиры.