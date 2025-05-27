Суд продлил арест фигурантов дела о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной

В августе 2024 г. Долина в Telegram-канале рассказала, что стала жертвой мошенников, в результате чего на ее квартиру был наложен арест. Было возбуждено уголовное дело, артистку признали потерпевшей. По версии следствия, Леонтьев представился сотрудником правоохранительных органов и под предлогом сохранности денежных средств убедил Долину осуществить переводы денежных средств на банковские счета, подконтрольные обвиняемому.