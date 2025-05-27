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Суд продлил арест фигурантов дела о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной

Ведомости

Таганский районный суд Москвы на два месяца продлил срок содержания под стражей фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в отношении певицы Ларисы Долиной, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Меру пресечения продлили всем фигурантам уголовного дела: Анжеле Цырульниковой, Дмитрию Леонтьеву, Андрею Основе и Артуру Каменецкому. Суд также отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты Основы и Цырульниковой об изменении меры пресечения.

В августе 2024 г. Долина в Telegram-канале рассказала, что стала жертвой мошенников, в результате чего на ее квартиру был наложен арест. Было возбуждено уголовное дело, артистку признали потерпевшей. По версии следствия, Леонтьев представился сотрудником правоохранительных органов и под предлогом сохранности денежных средств убедил Долину осуществить переводы денежных средств на банковские счета, подконтрольные обвиняемому.

24 марта суд оставил фигурантов дела под стражей на два месяца. В том же месяце Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы об оспаривании сделок по отчуждению квартиры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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