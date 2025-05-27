Мошенники начали арендовать аккаунты детей в WhatsApp для звонков

Банк России сообщал, что мошенники начали чаще использовать «единое окно» для обмана людей. В ходе телефонного разговора они якобы переключают человека между сотрудниками разных ведомств. В рамках схемы человеку звонит лжесотрудник правоохранительных органов. Он утверждает, что преступники пытаются похитить деньги жертвы и ведется операция по их задержанию. После человека во время разговора переключают на якобы специалиста Центробанка. Тот помогает ему перевести все накопления с личных банковских счетов на специальный «защищенный» счет. Если жертва будет следовать этим инструкциям, то переведет деньги на счета злоумышленников и раскроет им свои паспортные данные и другую персональную информацию.