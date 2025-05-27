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Мошенники начали арендовать аккаунты детей в WhatsApp для звонков

Ведомости

Мошенники начали арендовать аккаунты школьников в WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) для обзвона граждан. Об этом сообщили в МВД.

По предварительным данным, четыре из пяти аккаунтов в WhatsApp, которые передаются колл-центрам для мошеннической деятельности, зарегистрированы на несовершеннолетних, говорится в сообщении.

Как пишут «РИА Новости», мошенники просят школьников пройти идентификацию. В частности, они должны записать видео, где видно лицо и паспорт, проговорить свои имя, фамилию и отчество, дату рождения, а также сказать, что работают «финансовым менеджером». Дальше злоумышленники используют аккаунт для обзвона россиян.

В случае если ребенок выполнил требования мошенников и «сдал в аренду» свой аккаунт, он становятся соучастником преступления.

Банк России сообщал, что мошенники начали чаще использовать «единое окно» для обмана людей. В ходе телефонного разговора они якобы переключают человека между сотрудниками разных ведомств. В рамках схемы человеку звонит лжесотрудник правоохранительных органов. Он утверждает, что преступники пытаются похитить деньги жертвы и ведется операция по их задержанию. После человека во время разговора переключают на якобы специалиста Центробанка. Тот помогает ему перевести все накопления с личных банковских счетов на специальный «защищенный» счет. Если жертва будет следовать этим инструкциям, то переведет деньги на счета злоумышленников и раскроет им свои паспортные данные и другую персональную информацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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