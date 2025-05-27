Мошенники начали арендовать аккаунты детей в WhatsApp для звонков
Мошенники начали арендовать аккаунты школьников в WhatsApp (принадлежит Meta,
По предварительным данным, четыре из пяти аккаунтов в WhatsApp, которые передаются колл-центрам для мошеннической деятельности, зарегистрированы на несовершеннолетних, говорится в сообщении.
Как пишут «РИА Новости», мошенники просят школьников пройти идентификацию. В частности, они должны записать видео, где видно лицо и паспорт, проговорить свои имя, фамилию и отчество, дату рождения, а также сказать, что работают «финансовым менеджером». Дальше злоумышленники используют аккаунт для обзвона россиян.
В случае если ребенок выполнил требования мошенников и «сдал в аренду» свой аккаунт, он становятся соучастником преступления.
Банк России сообщал, что мошенники начали чаще использовать «единое окно» для обмана людей. В ходе телефонного разговора они якобы переключают человека между сотрудниками разных ведомств. В рамках схемы человеку звонит лжесотрудник правоохранительных органов. Он утверждает, что преступники пытаются похитить деньги жертвы и ведется операция по их задержанию. После человека во время разговора переключают на якобы специалиста Центробанка. Тот помогает ему перевести все накопления с личных банковских счетов на специальный «защищенный» счет. Если жертва будет следовать этим инструкциям, то переведет деньги на счета злоумышленников и раскроет им свои паспортные данные и другую персональную информацию.