Мошенники начали рассылать предложения заработать на лайках

В ведомстве пояснили, что если откликнуться на такое сообщение, мошенники предложат выполнить простые задания и выплатят символическое вознаграждение. Затем они потребуют от жертвы «выкупить товар», приобрести «премиум аккаунты» или под любым другим предлогом вложиться, чтобы повысить доход. В отдельных ситуациях соискателя также могут убедить скачать приложение, необходимое для работы, под видом которого распространяется вредоносное программное обеспечение.