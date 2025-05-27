Мошенники начали рассылать предложения заработать на лайках
Злоумышленники под видом работников крупных маркетплейсов рассылают сообщения в Telegram с предложениями о заработках на лайках. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве пояснили, что если откликнуться на такое сообщение, мошенники предложат выполнить простые задания и выплатят символическое вознаграждение. Затем они потребуют от жертвы «выкупить товар», приобрести «премиум аккаунты» или под любым другим предлогом вложиться, чтобы повысить доход. В отдельных ситуациях соискателя также могут убедить скачать приложение, необходимое для работы, под видом которого распространяется вредоносное программное обеспечение.
25 апреля Wildberries сообщил о выявлении мошеннической схемы, использующей вредоносные файлы для кражи аккаунтов пользователей. Аферисты рассылали сообщения с незнакомых номеров через популярные мессенджеры. В тексте был провокационный вопрос «Ты ли это на фото?». Прикрепленные к сообщениям архивы содержали вредоносные программы. При открытии файла злоумышленники получали контроль над телефоном, попадали в аккаунт и совершали покупки от имени жертвы на маркетплейсе.
Для защиты клиентов от подобных атак платформа внедрила двухступенчатую систему защиты. Благодаря этому 99,9% мошеннических покупок были деактивированы и пресечены попытки похищения более 15 млн руб.