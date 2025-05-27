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Мошенники начали рассылать предложения заработать на лайках

Ведомости

Злоумышленники под видом работников крупных маркетплейсов рассылают сообщения в Telegram с предложениями о заработках на лайках. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что если откликнуться на такое сообщение, мошенники предложат выполнить простые задания и выплатят символическое вознаграждение. Затем они потребуют от жертвы «выкупить товар», приобрести «премиум аккаунты» или под любым другим предлогом вложиться, чтобы повысить доход. В отдельных ситуациях соискателя также могут убедить скачать приложение, необходимое для работы, под видом которого распространяется вредоносное программное обеспечение.

25 апреля Wildberries сообщил о выявлении мошеннической схемы, использующей вредоносные файлы для кражи аккаунтов пользователей. Аферисты рассылали сообщения с незнакомых номеров через популярные мессенджеры. В тексте был провокационный вопрос «Ты ли это на фото?». Прикрепленные к сообщениям архивы содержали вредоносные программы. При открытии файла злоумышленники получали контроль над телефоном, попадали в аккаунт и совершали покупки от имени жертвы на маркетплейсе.

Для защиты клиентов от подобных атак платформа внедрила двухступенчатую систему защиты. Благодаря этому 99,9% мошеннических покупок были деактивированы и пресечены попытки похищения более 15 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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