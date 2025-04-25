Мошенники пытались делать покупки с аккаунтов Wildberries
Специалисты Wildberries раскрыли мошенническую схему, использующую вредоносные файлы для кражи аккаунтов пользователей. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
Мошенники рассылали сообщения с незнакомых номеров через популярные мессенджеры. В тексте содержался провокационный вопрос «Ты ли это на фото?». Прикрепленные к сообщениям архивы содержали вредоносные программы.
«Стоит открыть такой файл – и злоумышленники получают полный контроль над телефоном, попадают в аккаунт и совершают покупки от вашего имени на маркетплейсе», – пояснили в Wildberries.
Чтобы защитить клиентов от подобных атак, компания внедрила двухступенчатую систему защиты. Благодаря этому 99,9% мошеннических покупок были деактивированы, а попытки похищения более 15 млн руб. успешно пресечены.
В МВД предупредило о еще одном опасном мошенничестве с фейковыми сайтами, продающими авиабилеты. Аферисты создают такие ресурсы за считанные часы, а жертвы обмана узнают о подлоге лишь при попытке регистрации на рейс в аэропорту. За короткое время мошенники успевают переименовать свои онлайн-платформы, чтобы избежать ответственности.