Мошенники пытались делать покупки с аккаунтов Wildberries

В МВД предупредило о еще одном опасном мошенничестве с фейковыми сайтами, продающими авиабилеты. Аферисты создают такие ресурсы за считанные часы, а жертвы обмана узнают о подлоге лишь при попытке регистрации на рейс в аэропорту. За короткое время мошенники успевают переименовать свои онлайн-платформы, чтобы избежать ответственности.