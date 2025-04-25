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Мошенники пытались делать покупки с аккаунтов Wildberries

Ведомости

Специалисты Wildberries раскрыли мошенническую схему, использующую вредоносные файлы для кражи аккаунтов пользователей. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Мошенники рассылали сообщения с незнакомых номеров через популярные мессенджеры. В тексте содержался провокационный вопрос «Ты ли это на фото?». Прикрепленные к сообщениям архивы содержали вредоносные программы.

«Стоит открыть такой файл – и злоумышленники получают полный контроль над телефоном, попадают в аккаунт и совершают покупки от вашего имени на маркетплейсе», – пояснили в Wildberries.

Чтобы защитить клиентов от подобных атак, компания внедрила двухступенчатую систему защиты. Благодаря этому 99,9% мошеннических покупок были деактивированы, а попытки похищения более 15 млн руб. успешно пресечены.

В МВД предупредило о еще одном опасном мошенничестве с фейковыми сайтами, продающими авиабилеты. Аферисты создают такие ресурсы за считанные часы, а жертвы обмана узнают о подлоге лишь при попытке регистрации на рейс в аэропорту. За короткое время мошенники успевают переименовать свои онлайн-платформы, чтобы избежать ответственности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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