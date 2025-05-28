Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта «Домодедово»
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту «Домодедово». Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в Telegram-канале.
В период с 20:00 26 мая до 7:00 27 мая российские системы противовоздушной обороны перехватили и сбили 99 украинских беспилотников, сообщало Минобороны РФ. Больше всего БПЛА – 56 – было ликвидировано над Белгородской областью. Над Воронежской областью российские военные сбили 25 БПЛА, над Владимирской – семь. В Калужской области нейтрализовано пять беспилотников, в Тульской – четыре. По одному дрону уничтожено над Ростовской и Липецкой областями.
В Минобороны РФ сообщали, что с 20 мая Киев ощутимо усилил атаки беспилотников на территорию России. С 20 по 27 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 2331 украинский беспилотник. В результате этих атак пострадали мирные жители, включая женщин и детей.
В ответ на действия Киева российские военные нанесли серию высокоточных ударов по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. По данным Минобороны, все удары были направлены исключительно на военные цели. Основные цели ударов: военные аэродромы, склады боеприпасов, пункты дислокации наемников, предприятия, производящие ракетное оружие и беспилотники.