Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта «Домодедово»

В период с 20:00 26 мая до 7:00 27 мая российские системы противовоздушной обороны перехватили и сбили 99 украинских беспилотников, сообщало Минобороны РФ. Больше всего БПЛА – 56 – было ликвидировано над Белгородской областью. Над Воронежской областью российские военные сбили 25 БПЛА, над Владимирской – семь. В Калужской области нейтрализовано пять беспилотников, в Тульской – четыре. По одному дрону уничтожено над Ростовской и Липецкой областями.