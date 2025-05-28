На актера Кевина Костнера подали в суд за непредусмотренную сцену насилия

В мае 2023 г. Ла Белла пришла на съемочную площадку фильма «Горизонты: Часть 2», чтобы стать дублером одной из актрис фильма. По словам каскадерши, вместо этого ее подвергли непрописанной и жестокой сцене изнасилования без ее согласия. Ла Белла рассказала, что актриса Элла Хант отказалась от участия в незапланированной сцене, поэтому режиссер пригласил каскадершу без подготовки. Сцену снимали на открытой площадке без участия координатора по интимным сценам, что нарушает требования профсоюза SAG-AFTRA и условия контракта Хант, который распространяется и на ее дублеров.