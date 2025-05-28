На актера Кевина Костнера подали в суд за непредусмотренную сцену насилия
Каскадерша Девин Ла Белла подала в суд на американского актера и режиссера Кевина Костнера и команду продюсеров фильма «Горизонты: Часть 2». Она обвинила их в сексуальной дискриминации и домогательствах. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
В мае 2023 г. Ла Белла пришла на съемочную площадку фильма «Горизонты: Часть 2», чтобы стать дублером одной из актрис фильма. По словам каскадерши, вместо этого ее подвергли непрописанной и жестокой сцене изнасилования без ее согласия. Ла Белла рассказала, что актриса Элла Хант отказалась от участия в незапланированной сцене, поэтому режиссер пригласил каскадершу без подготовки. Сцену снимали на открытой площадке без участия координатора по интимным сценам, что нарушает требования профсоюза SAG-AFTRA и условия контракта Хант, который распространяется и на ее дублеров.
«То, что со мной произошло, разрушило мое доверие и навсегда изменило мое отношение к этой индустрии», – заявила Ла Белла.
В иске каскадерши также говорится, что она столкнулась с репрессиями после того, как рассказала об инциденте. После этого ее больше не приглашал на съемки координатор трюков фильма, с которым Ла Белла работала ранее.
Адвокат актера Марти Сингер указал, что его клиент хочет, чтобы все чувствовали себя комфортно, работая над его фильмами, и серьезно относится к безопасности на съемочной площадке. При этом он назвал заявление Ла Беллы «абсолютно необоснованным».
Костнер родился 18 января 1955 г. в Линвуде (США, штат Калифорния). Окончил Калифорнийский университет в Фуллертон, где изучал маркетинг и финансы. Работал по специальности, а по вечерам брал уроки актерского мастерства и посещал прослушивания. Его дебют в кино состоялся в 1981 г. Тогда актер получил роль в романтической комедии «Дикий пляж». Снимался также в фильмах «Видимость гнева», «Спасатель», «Кто вы, мистер Брукс?», «В компании мужчин» и др. С 2018 г. снимался в телесериале «Йеллоустоун», за работу в котором получил «Золотой глобус».