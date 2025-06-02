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Каждый второй россиянин проверяет содержимое смартфонов своих детей

Ведомости

Каждый второй родитель проверяет содержимое детских смартфонов, следует из данных опроса «МТС медиа», проведенного к Дню защиты детей. Исследования имеется в распоряжении «Ведомостей».

Девять из 10 родителей опасаются за цифровую безопасность своих детей, однако инструментами родительского контроля пользуются только 29% опрошенных, говорят данные «МТС медиа».

Больше всего родителей беспокоят такие угрозы, как:

  • вовлечение в секты и опасные группы – 45% опрошенных;

  • вовлечение в правонарушения – 43%

  • контент для взрослых – 30%;

  • неконтролируемое время за гаджетами – 26%;

  • реклама не по возрасту – 24%.

Больше всего опрошенных беспокоятся за безопасность в интернете детей, которым исполняется 7-9 лет. Как пишет «МТС медиа», такой возраст означает первую ограниченную самостоятельность, и родители переходят от пассивного контроля к активным мерам. К вопросу защиты детей в потреблении контента родители подходят по-разному. При этом разговаривают с детьми о рисках и безопасности – 52% опрошенных.

В январе центр инноваций Future Crew (входит в цифровую экосистему МТС) по результатам опроса 1000 человек с детьми от 6 до 15 лет получил данные, что половина родителей в России следят за перемещением своих детей и контролируют время использования ребенком гаджетов. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков говорил, что из множества способов контроля за детьми в сети самый доступный – оформление сим-карты на родителя. В таком случае взрослый сможет разрешать установку только необходимых безопасных программ и осуществлять контроль их использования. Кусков отмечает, что альтернативным способом контроля могут быть внешние устройства, например смартфоны или умные часы, в которых уже есть функция по определению местоположения ребенка.

По данным одного из крупнейших российских дистрибуторов электроники – «Марвел-дистрибуции», за 2024 г. было продано порядка 450 000–460 000 шт. носимых устройств с локаторами, таких как детские часы или браслеты, на сумму 1,8 млрд руб. Пик продаж пришелся на период с июля по сентябрь 2024 г. В августе было продано почти 60 000 таких устройств, это стало наивысшим годовым показателем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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