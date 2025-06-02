Каждый второй россиянин проверяет содержимое смартфонов своих детей
Каждый второй родитель проверяет содержимое детских смартфонов, следует из данных опроса «МТС медиа», проведенного к Дню защиты детей. Исследования имеется в распоряжении «Ведомостей».
Девять из 10 родителей опасаются за цифровую безопасность своих детей, однако инструментами родительского контроля пользуются только 29% опрошенных, говорят данные «МТС медиа».
Больше всего родителей беспокоят такие угрозы, как:
вовлечение в секты и опасные группы – 45% опрошенных;
вовлечение в правонарушения – 43%
контент для взрослых – 30%;
неконтролируемое время за гаджетами – 26%;
реклама не по возрасту – 24%.
Больше всего опрошенных беспокоятся за безопасность в интернете детей, которым исполняется 7-9 лет. Как пишет «МТС медиа», такой возраст означает первую ограниченную самостоятельность, и родители переходят от пассивного контроля к активным мерам. К вопросу защиты детей в потреблении контента родители подходят по-разному. При этом разговаривают с детьми о рисках и безопасности – 52% опрошенных.
В январе центр инноваций Future Crew (входит в цифровую экосистему МТС) по результатам опроса 1000 человек с детьми от 6 до 15 лет получил данные, что половина родителей в России следят за перемещением своих детей и контролируют время использования ребенком гаджетов. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков говорил, что из множества способов контроля за детьми в сети самый доступный – оформление сим-карты на родителя. В таком случае взрослый сможет разрешать установку только необходимых безопасных программ и осуществлять контроль их использования. Кусков отмечает, что альтернативным способом контроля могут быть внешние устройства, например смартфоны или умные часы, в которых уже есть функция по определению местоположения ребенка.
По данным одного из крупнейших российских дистрибуторов электроники – «Марвел-дистрибуции», за 2024 г. было продано порядка 450 000–460 000 шт. носимых устройств с локаторами, таких как детские часы или браслеты, на сумму 1,8 млрд руб. Пик продаж пришелся на период с июля по сентябрь 2024 г. В августе было продано почти 60 000 таких устройств, это стало наивысшим годовым показателем.