Каждый второй россиянин проверяет содержимое смартфонов своих детей

В январе центр инноваций Future Crew (входит в цифровую экосистему МТС) по результатам опроса 1000 человек с детьми от 6 до 15 лет получил данные, что половина родителей в России следят за перемещением своих детей и контролируют время использования ребенком гаджетов. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков говорил, что из множества способов контроля за детьми в сети самый доступный – оформление сим-карты на родителя. В таком случае взрослый сможет разрешать установку только необходимых безопасных программ и осуществлять контроль их использования. Кусков отмечает, что альтернативным способом контроля могут быть внешние устройства, например смартфоны или умные часы, в которых уже есть функция по определению местоположения ребенка.