В Белгородской области задержали трех человек после гибели девочки в фонтане
Следствие предъявило обвинения двум чиновникам и электромонтеру, который проводил ремонт оборудования, в оказании небезопасных услуг и превышении полномочий, повлекшем гибель несовершеннолетней девочки около контактного фонтана в поселении Томаровка Белгородской области, сообщили в пресс-службе управления СКР по региону.
Среди должностных лиц, обвиненных в преступлении, – руководитель управления Томаровской территории Яковлевского муниципального округа и бывший директор МБУ «Благоустройство Яковлевского муниципального округа».
По информации следствия, в апреле 2025 г. власти направили для починки неисправного оборудования электромонтера, не обладающего нужной квалификацией. Он провел работы, однако в последующем произошла утечка электрического тока на территории фонтана.
2 июня около 15:00, по сообщению СК, 13-летняя девочка получила удар электрическим током и скончалась, пока играла около контактного фонтана. Фигуранты дела задержаны и ожидают избрания меры пресечения.