Бастрыкин затребовал доклад о деле после инцидента на Ярославском вокзале
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту противоправных действий в отношении мужчины у Ярославского вокзала в Москве. Об этом сообщил в Telegram-канале ведомства.
Сейчас все фигуранты установлены, с ними проводятся следственные действия.
До этого сообщалось, что вечером 3 июня в интернете появились видеозаписи, на которых группа людей в штатском доставляет мужчину к автомобилю и помещает его в багажник. Задерживаемый на записи заявляет, что его удерживают не сотрудники полиции.
Им оказался блогер Арег Щепихин, опубликовавший несколько видеороликов с оскорбительными высказываниями в адрес лиц чеченской национальности.
Чеченские власти расценили произошедшее как задержание, а не похищение. По их мнению, действия в отношении Щепихина были обусловлены его публичными высказываниями, которые оскорбляли чувства верующих и унижали достоинство группы лиц по признакам национальности и религии.