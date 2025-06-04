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Бастрыкин затребовал доклад о деле после инцидента на Ярославском вокзале

Ведомости

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту противоправных действий в отношении мужчины у Ярославского вокзала в Москве. Об этом сообщил в Telegram-канале ведомства.

Сейчас все фигуранты установлены, с ними проводятся следственные действия.

До этого сообщалось, что вечером 3 июня в интернете появились видеозаписи, на которых группа людей в штатском доставляет мужчину к автомобилю и помещает его в багажник. Задерживаемый на записи заявляет, что его удерживают не сотрудники полиции.

Им оказался блогер Арег Щепихин, опубликовавший несколько видеороликов с оскорбительными высказываниями в адрес лиц чеченской национальности.

Чеченские власти расценили произошедшее как задержание, а не похищение. По их мнению, действия в отношении Щепихина были обусловлены его публичными высказываниями, которые оскорбляли чувства верующих и унижали достоинство группы лиц по признакам национальности и религии.

МВД России сообщало о задержании шестерых участников событий на Ярославском вокзале. Также ведомство начало проверку в отношении самого Щепихина для установления обстоятельств его действий и их правовой оценки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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