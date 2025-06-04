МВД России начало проверку в отношении блогера Щепихина

4 июня власти Чеченской Республики опровергли информацию о «похищении» блогера, распространившуюся в Telegram-каналах. Министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев пояснил, что Щепихина задержали, т. к. он «открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды».