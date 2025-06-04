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МВД России начало проверку в отношении блогера Щепихина

Ведомости

Сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД России организовали проверку в отношении блогера Арега Щепихина, который подозревается в оскорблении религиозных чувств верующих и в других экстремистских действиях, сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

4 июня власти Чеченской Республики опровергли информацию о «похищении» блогера, распространившуюся в Telegram-каналах. Министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев пояснил, что Щепихина задержали, т. к. он «открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды».

Дудаев подчеркнул, что задержание проходило без насильственных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов, учитывая попытки сопротивления Щепихина. По его мнению, процедура спасла жизнь блогеру или, как минимум, его здоровье, т. к. множество верующих, которые слышали высказывания задержанного, «кипели желанием» призвать его к ответу.

При этом МВД России сообщило, что полицейские задержали шесть «участников событий на Ярославском вокзале» в Москве. Они доставлены для разбирательства в ЛУ МВД России на станции «Москва-Ярославская».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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