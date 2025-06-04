МВД России начало проверку в отношении блогера Щепихина
Сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД России организовали проверку в отношении блогера Арега Щепихина, который подозревается в оскорблении религиозных чувств верующих и в других экстремистских действиях, сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.
4 июня власти Чеченской Республики опровергли информацию о «похищении» блогера, распространившуюся в Telegram-каналах. Министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев пояснил, что Щепихина задержали, т. к. он «открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды».
Дудаев подчеркнул, что задержание проходило без насильственных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов, учитывая попытки сопротивления Щепихина. По его мнению, процедура спасла жизнь блогеру или, как минимум, его здоровье, т. к. множество верующих, которые слышали высказывания задержанного, «кипели желанием» призвать его к ответу.
При этом МВД России сообщило, что полицейские задержали шесть «участников событий на Ярославском вокзале» в Москве. Они доставлены для разбирательства в ЛУ МВД России на станции «Москва-Ярославская».