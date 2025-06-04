СК возбудил уголовное дело после инцидента на Ярославском вокзале
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после инцидента на Ярославском вокзале 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Московским следственным управлением были получены материалы проверки из органов дознания по факту «противоправных действий группы лиц в отношении мужчины» вблизи Ярославского вокзала.
«Все фигуранты доставлены в московское подразделение ведомства. В ближайшее время они будут задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого). С участием криминалистов столичного СК России осматриваются изъятые мобильные устройства и автомобиль», – добавили в СК.
Вечером 3 июня в сети появились видео, на которых несколько человек в штатском несут мужчину, помещают его в багажник автомобиля и увозят с Ярославского вокзала в Москве. Сам мужчина на видео говорил, что это не полицейские.
Позже стало известно, что этим мужчиной является блогер Арег Щепихин. До этого он опубликовал несколько видеороликов в интернете с оскорблениями в адрес неназванных лиц чеченской национальности.
Чеченские власти назвали инцидент не похищением, а задержанием Щепихина из-за его публичных действий, оскорбляющих чувства верующих и унижающих достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии.