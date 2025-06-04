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СК возбудил уголовное дело после инцидента на Ярославском вокзале

Ведомости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после инцидента на Ярославском вокзале 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Московским следственным управлением были получены материалы проверки из органов дознания по факту «противоправных действий группы лиц в отношении мужчины» вблизи Ярославского вокзала.

«Все фигуранты доставлены в московское подразделение ведомства. В ближайшее время они будут задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого). С участием криминалистов столичного СК России осматриваются изъятые мобильные устройства и автомобиль», – добавили в СК.

Вечером 3 июня в сети появились видео, на которых несколько человек в штатском несут мужчину, помещают его в багажник автомобиля и увозят с Ярославского вокзала в Москве. Сам мужчина на видео говорил, что это не полицейские.

Позже стало известно, что этим мужчиной является блогер Арег Щепихин. До этого он опубликовал несколько видеороликов в интернете с оскорблениями в адрес неназванных лиц чеченской национальности.

Чеченские власти назвали инцидент не похищением, а задержанием Щепихина из-за его публичных действий, оскорбляющих чувства верующих и унижающих достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии.

МВД России сообщило, что полицейские задержали шестерых «участников событий» на Ярославском вокзале. Также правоохранители начали проверку в отношении Щепихина.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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