Чеченский министр Дудаев заявил, что задержание спасло жизнь Арега Щепихина
Задержание Арега Щепихина проходило без насильственных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов, учитывая его попытки сопротивления. Об этом заявил у себя в Telegram министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Он также выразил мнение, что проводившие задержание спасли жизнь Щепхину или, как минимум, его здоровье. Министр объяснил это тем, что множество верующих, которые слышали высказывания задержанного, «кипели желанием» призвать его к ответу.
МВД по Чеченской Республике задержало Щепихина 4 июня из-за его публичных действий, оскорбляющих чувства верующих (ст. 148 УК РФ) и унижающих достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии.
По данным главы ведомства, задержанный «открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды». По предварительной информации, Щепихину могут предъявить обвинения по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности насильственного характера), ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ст. 276 УК РФ (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ). МВД проводит проверку в отношении подозреваемого.
При этом МВД России сообщило, что столичными полицейскими были задержаны шесть «участников событий на Ярославском вокзале». Они доставлены для разбирательства в ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская.