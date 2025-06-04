Чеченский министр Дудаев заявил, что задержание спасло жизнь Арега Щепихина

По данным главы ведомства, задержанный «открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды». По предварительной информации, Щепихину могут предъявить обвинения по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности насильственного характера), ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ст. 276 УК РФ (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ). МВД проводит проверку в отношении подозреваемого.