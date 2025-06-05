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В Москве 5-6 июня ограничат движение транспорта по ряду улиц из-за Курбан-байрама

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В связи с празднованием Курбан-байрама некоторые улицы в ЦАО, ЗАО и СВАО Москвы временно закроют для движения транспорта с 23:00 5 июня до 12:00 6 июня, сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

Первым участком, на котором закроют дороги для транспорта, станет улица Дурова. Ограничения будут действовать с 23:00 5 июня до 11:00 6 июня. С 00:01 6 июня транспорт не сможет двигаться по улицам Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, переулкам Капельский, Выползов, Старый Толмачевский, Климентовский, Озерковский и Малый Татарский. Их откроют 6 июня в 11:00.

В то же время проезд будет запрещен на улице Минской при движении в сторону Кутузовского проспекта, на съездах с проспекта Генерала Дорохова – в область и центр, а также на съездах к перехватывающей парковке на пересечении проспекта Генерала Дорохова и Минской улицы. Однако на этих участках дороги ограничения снимут только в 12:00.

С 04:00 до 11:00 6 июня движение транспорта невозможно на улицах Хачатуряна (от дома 16 по Алтуфьевскому шоссе до дома 12, к. 2 по улице Хачатуряна) и Каргопольской, а с 05:00 до 08:00 – на улице Хачатуряна от дома 12, к. 2 до Отрадной улицы.

В департаменте также предупредили о том, что на некоторых участках перекрытий парковка будет запрещена до конца мероприятия.

Курбан-байрам – исламский праздник, также известный как Ид аль-адха («Праздник жертвоприношения»). Он знаменует завершение паломничества к священным местам ислама. Курбан-байрам отмечается спустя 70 дней после другого важного для мусульман праздника – Ураза-байрам, который в этом году отмечался в ночь на 30 марта. В Ураза-байрам заканчивается месяц Рамадан и снимаются все ограничения строгого поста.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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