В Москве 5-6 июня ограничат движение транспорта по ряду улиц из-за Курбан-байрама
В связи с празднованием Курбан-байрама некоторые улицы в ЦАО, ЗАО и СВАО Москвы временно закроют для движения транспорта с 23:00 5 июня до 12:00 6 июня, сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.
Первым участком, на котором закроют дороги для транспорта, станет улица Дурова. Ограничения будут действовать с 23:00 5 июня до 11:00 6 июня. С 00:01 6 июня транспорт не сможет двигаться по улицам Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, переулкам Капельский, Выползов, Старый Толмачевский, Климентовский, Озерковский и Малый Татарский. Их откроют 6 июня в 11:00.
В то же время проезд будет запрещен на улице Минской при движении в сторону Кутузовского проспекта, на съездах с проспекта Генерала Дорохова – в область и центр, а также на съездах к перехватывающей парковке на пересечении проспекта Генерала Дорохова и Минской улицы. Однако на этих участках дороги ограничения снимут только в 12:00.
С 04:00 до 11:00 6 июня движение транспорта невозможно на улицах Хачатуряна (от дома 16 по Алтуфьевскому шоссе до дома 12, к. 2 по улице Хачатуряна) и Каргопольской, а с 05:00 до 08:00 – на улице Хачатуряна от дома 12, к. 2 до Отрадной улицы.
В департаменте также предупредили о том, что на некоторых участках перекрытий парковка будет запрещена до конца мероприятия.
Курбан-байрам – исламский праздник, также известный как Ид аль-адха («Праздник жертвоприношения»). Он знаменует завершение паломничества к священным местам ислама. Курбан-байрам отмечается спустя 70 дней после другого важного для мусульман праздника – Ураза-байрам, который в этом году отмечался в ночь на 30 марта. В Ураза-байрам заканчивается месяц Рамадан и снимаются все ограничения строгого поста.