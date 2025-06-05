В Москве 5-6 июня ограничат движение транспорта по ряду улиц из-за Курбан-байрама

В то же время проезд будет запрещен на улице Минской при движении в сторону Кутузовского проспекта, на съездах с проспекта Генерала Дорохова – в область и центр, а также на съездах к перехватывающей парковке на пересечении проспекта Генерала Дорохова и Минской улицы. Однако на этих участках дороги ограничения снимут только в 12:00.