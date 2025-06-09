Главе Красноярска Логинову предъявили обвинение в получении взятки

Главе Красноярска Логинову предъявили обвинение в получении взяткиПо данным следствия, он получил 180 млн рублей в виде денег и оплаты строительства бани
Главе Красноярска Владиславу Логинову предъявили обвинение в получении взятки. Следственный комитет (СК) России расследует дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным следствия, с 2018 г. по 2024 г. глава Красноярская получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 млн руб. в виде денежных средств и оплаты строительства бани. За взятку Логинов обеспечил ему победу в конкурсах муниципального казенного учреждения (МКУ) Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» на выполнение ремонта городских дорог.
В служебном кабинете Логинова, его доме, а также в МКУ провели обыски, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, связанные с заключением муниципальных контрактов.
Логинова задержали утром 9 июня. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что Логинова этапируют в Москву. В столице ему будет избрана мера пресечения.
Логинов родился в Ачинске в 1967 г. Является выпускником Ачинского военного авиационного технического училища им. 60-летия ВЛКСМ и Сибирского федерального университета. Трудовую деятельность начал в 1984 г. в авиационной сфере. В последующие годы занимал руководящие должности в областях транспорта и материально-технического снабжения. С 2002 г. работал в отрасли городского хозяйства. С июля по октябрь 2016 г. возглавлял администрацию Свердловского района Красноярска, а в октябре 2016 г. был назначен руководителем администрации Советского района. С ноября 2017 г. по сентябрь 2022 г. занимал должность первого заместителя главы Красноярска. Является мэром Красноярска с 16 сентября 2022 г.