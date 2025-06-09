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Главе Красноярска Логинову предъявили обвинение в получении взятки

По данным следствия, он получил 180 млн рублей в виде денег и оплаты строительства бани
Ведомости

Главе Красноярска Владиславу Логинову предъявили обвинение в получении взятки. Следственный комитет (СК) России расследует дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. 

По данным следствия, с 2018 г. по 2024 г. глава Красноярская получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 млн руб. в виде денежных средств и оплаты строительства бани. За взятку Логинов обеспечил ему победу в конкурсах муниципального казенного учреждения (МКУ) Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» на выполнение ремонта городских дорог.

В служебном кабинете Логинова, его доме, а также в МКУ провели обыски, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, связанные с заключением муниципальных контрактов.

Логинова задержали утром 9 июня. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что Логинова этапируют в Москву. В столице ему будет избрана мера пресечения.

Логинов родился в Ачинске в 1967 г. Является выпускником Ачинского военного авиационного технического училища им. 60-летия ВЛКСМ и Сибирского федерального университета. Трудовую деятельность начал в 1984 г. в авиационной сфере. В последующие годы занимал руководящие должности в областях транспорта и материально-технического снабжения. С 2002 г. работал в отрасли городского хозяйства. С июля по октябрь 2016 г. возглавлял администрацию Свердловского района Красноярска, а в октябре 2016 г. был назначен руководителем администрации Советского района. С ноября 2017 г. по сентябрь 2022 г. занимал должность первого заместителя главы Красноярска. Является мэром Красноярска с 16 сентября 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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