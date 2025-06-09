Вся Запорожская область временно лишилась электроснабжения

8 июня в результате обстрелов со стороны Украины электроснабжение отсутствовало в Мелитополе, Приазовском, Черниговском, Пологовском, Каменско-Днепровском, Акимовском, Приморском муниципальных округах и части районов Энергодара Запорожской области. 3 июня без света остались более 600 000 жителей региона в 457 населенных пунктах. Тогда беспилотники украинской армии нанесли удары по энергообъектам Херсонской и Запорожской областей и вывели из строя ряд подстанций. Социально значимые объекты были подключены к резервным источникам.