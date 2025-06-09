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ФАС отреагирует на жалобы пользователей о ценообразовании онлайн-кинотеатров

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит вопрос о ценообразовании сервисов с онлайн-кинотеатрами после получения жалоб пользователей на дополнительные сборы, не учтенные тарифным планом, сообщил глава надзорного ведомства Максим Шаскольский на Антимонопольном форуме, передает ТАСС.

По словам Шаскольского, обращения касаются таких сервисов, как «Кинопоиск», Start и других приложений. «Там непрозрачная система ценообразования. Потребители жалуются на то, что они подключают пакеты, а потом к ним сыплются постоянно какие-то платежи», – подчеркнул он.

По этим причинам в ФАС планируют изучить рынок, сбалансировать его и учесть интересы пользователей, не допустив дискриминации.

Шаскольский также сообщил на форуме, что маркетплейсы Ozon и Wildberries исполнили предупреждения надзорной службы. По его словам, первый сервис устранил дополнительный бустинг в размере 10% для не отказавшихся от автоакций продавцов, добавил для продавцов функцию бессрочного запрета на такие акции, а также разработал уведомления об участии в них для вновь присоединившихся продавцов. Wildberries же добавил функцию бессрочного запрета на автоакции, а также расширил инструкцию по отказу от функции через личный кабинет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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