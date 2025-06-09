ФАС отреагирует на жалобы пользователей о ценообразовании онлайн-кинотеатров
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит вопрос о ценообразовании сервисов с онлайн-кинотеатрами после получения жалоб пользователей на дополнительные сборы, не учтенные тарифным планом, сообщил глава надзорного ведомства Максим Шаскольский на Антимонопольном форуме, передает ТАСС.
По словам Шаскольского, обращения касаются таких сервисов, как «Кинопоиск», Start и других приложений. «Там непрозрачная система ценообразования. Потребители жалуются на то, что они подключают пакеты, а потом к ним сыплются постоянно какие-то платежи», – подчеркнул он.
По этим причинам в ФАС планируют изучить рынок, сбалансировать его и учесть интересы пользователей, не допустив дискриминации.
Шаскольский также сообщил на форуме, что маркетплейсы Ozon и Wildberries исполнили предупреждения надзорной службы. По его словам, первый сервис устранил дополнительный бустинг в размере 10% для не отказавшихся от автоакций продавцов, добавил для продавцов функцию бессрочного запрета на такие акции, а также разработал уведомления об участии в них для вновь присоединившихся продавцов. Wildberries же добавил функцию бессрочного запрета на автоакции, а также расширил инструкцию по отказу от функции через личный кабинет.