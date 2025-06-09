Шаскольский также сообщил на форуме, что маркетплейсы Ozon и Wildberries исполнили предупреждения надзорной службы. По его словам, первый сервис устранил дополнительный бустинг в размере 10% для не отказавшихся от автоакций продавцов, добавил для продавцов функцию бессрочного запрета на такие акции, а также разработал уведомления об участии в них для вновь присоединившихся продавцов. Wildberries же добавил функцию бессрочного запрета на автоакции, а также расширил инструкцию по отказу от функции через личный кабинет.