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ФАС сообщила об исполнении предупреждения маркетплейсами Ozon и Wildberries

Ведомости

Маркетплейсы Ozon и Wildberries исполнили предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Об этом рассказал руководитель ведомства Максим Шаскольский на «Антимонопольном форуме».

Ozon устранил дополнительный бустинг в размере 10% для не отказавшихся от автоакций продавцов, добавил для продавцов функцию бессрочного запрета на такие акции, а также разработал уведомления об участии в них для вновь присоединившихся продавцов.

Wildberries добавил функцию бессрочного запрета на автоакции, а также расширил инструкцию по отказу от функции через личный кабинет и «более четко описал работу блокировки», добавили в ФАС.

В феврале ФАС обязала Wildberries и Ozon согласовывать введение скидок с продавцами. Тогда служба вынесла предупреждения, согласно которому маркетплейсы должны «обеспечить добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в акциях, в том числе автоматических». 

ФАС предписала исполнить предупреждение до конца месяца, но после продлевала срок исполнения. 

Автоакции предполагают автоматическое включение товаров в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов и за их счет. Как говорил «Ведомостям» гендиректор АНО цифровизации и новых технологий, член общественного совета ФАС России Алексей Кожевников, продавцы говорят, что скидки на товары в таких акциях могут доходить до 40–50%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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