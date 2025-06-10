ФАС сообщила об исполнении предупреждения маркетплейсами Ozon и Wildberries
Ozon устранил дополнительный бустинг в размере 10% для не отказавшихся от автоакций продавцов, добавил для продавцов функцию бессрочного запрета на такие акции, а также разработал уведомления об участии в них для вновь присоединившихся продавцов.
Wildberries добавил функцию бессрочного запрета на автоакции, а также расширил инструкцию по отказу от функции через личный кабинет и «более четко описал работу блокировки», добавили в ФАС.
В феврале ФАС обязала Wildberries и Ozon согласовывать введение скидок с продавцами. Тогда служба вынесла предупреждения, согласно которому маркетплейсы должны «обеспечить добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в акциях, в том числе автоматических».
Автоакции предполагают автоматическое включение товаров в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов и за их счет. Как говорил «Ведомостям» гендиректор АНО цифровизации и новых технологий, член общественного совета ФАС России Алексей Кожевников, продавцы говорят, что скидки на товары в таких акциях могут доходить до 40–50%.