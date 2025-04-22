Селлеров Ozon не удовлетворил новый порядок отмены автоакций

В феврале 2025 г. ФАС выдала Ozon и Wildberries предписание, которое обязывает платформы ввести добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в акциях, в том числе в автоматических, писали «Ведомости» 4 февраля 2025 г. Тогда ФАС признала, что маркетплейсы стали включать товары в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов и за их счет. «Такие действия несут существенные риски для предпринимателей: они лишаются права управлять ценами на собственные товары», – отмечал представитель службы.