Селлеров Ozon не удовлетворил новый порядок отмены автоакций

Селлеров Ozon не удовлетворил новый порядок отмены автоакцийМаркетплейс убрал принудительные скидки, но начал понижать товары продавцов, не участвующих в акциях
Продавцы Оzon пожаловались, что маркетплейс стал пессимизировать (понижать в списке выдачи пользователю) карточки товаров, если селлер отказался от принудительного участия в автоакциях. Об этом продавцы сообщали в комментариях к посту об изменениях в Telegram-канале для продавцов Оzon Marketplace.
В феврале 2025 г. ФАС выдала Ozon и Wildberries предписание, которое обязывает платформы ввести добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в акциях, в том числе в автоматических, писали «Ведомости» 4 февраля 2025 г. Тогда ФАС признала, что маркетплейсы стали включать товары в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов и за их счет. «Такие действия несут существенные риски для предпринимателей: они лишаются права управлять ценами на собственные товары», – отмечал представитель службы.