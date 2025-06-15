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Georgian Airways отменила рейсы в Тель-Авив 16 и 17 июня

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Грузинская авиакомпания Georgian Airways отменила рейсы между Тбилиси и Тель-Авивом, запланированные на 16 и 17 июня. Об этом перевозчик сообщает на своем сайте.

Рейсы по направлению Тбилиси – Тель-Авив – Тбилиси отменены «по соображениям безопасности», говорится в заявлении. Пассажирам могут обменять билеты или вернуть деньги, добавили в компании.

В этот же день израильская авиакомпания El-Al объявила об отмене всех рейсов до 17 июня включительно из-за напряженной обстановки в Ближневосточном регионе. Перевозчик пояснил, что воздушное пространство Израиля по-прежнему закрыто для взлетов и посадок гражданских рейсов. До 23 июня также будут действовать ограничения на полеты в некоторые города, включая Москву, Берлин, Тбилиси, Барселону, Батуми и Варшаву.

Минэкономразвития России на фоне обострения обстановки в регионе призвало туристов отказаться от поездок в Израиль и Иран, а туроператоров – временно прекратить продажу туров в эти страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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