Georgian Airways отменила рейсы в Тель-Авив 16 и 17 июня

В этот же день израильская авиакомпания El-Al объявила об отмене всех рейсов до 17 июня включительно из-за напряженной обстановки в Ближневосточном регионе. Перевозчик пояснил, что воздушное пространство Израиля по-прежнему закрыто для взлетов и посадок гражданских рейсов. До 23 июня также будут действовать ограничения на полеты в некоторые города, включая Москву, Берлин, Тбилиси, Барселону, Батуми и Варшаву.