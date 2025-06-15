Georgian Airways отменила рейсы в Тель-Авив 16 и 17 июня
Грузинская авиакомпания Georgian Airways отменила рейсы между Тбилиси и Тель-Авивом, запланированные на 16 и 17 июня. Об этом перевозчик сообщает на своем сайте.
Рейсы по направлению Тбилиси – Тель-Авив – Тбилиси отменены «по соображениям безопасности», говорится в заявлении. Пассажирам могут обменять билеты или вернуть деньги, добавили в компании.
В этот же день израильская авиакомпания El-Al объявила об отмене всех рейсов до 17 июня включительно из-за напряженной обстановки в Ближневосточном регионе. Перевозчик пояснил, что воздушное пространство Израиля по-прежнему закрыто для взлетов и посадок гражданских рейсов. До 23 июня также будут действовать ограничения на полеты в некоторые города, включая Москву, Берлин, Тбилиси, Барселону, Батуми и Варшаву.
Минэкономразвития России на фоне обострения обстановки в регионе призвало туристов отказаться от поездок в Израиль и Иран, а туроператоров – временно прекратить продажу туров в эти страны.