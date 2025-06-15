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Израильская авиакомпания El-Al заявила об отмене всех рейсов до 17 июня

Ведомости

Израильская авиакомпания El-Al объявила об отмене всех рейсов до 17 июня включительно из-за напряженной обстановки в Ближневосточном регионе. Об этом сообщил представитель компании.

«Согласно решению органов безопасности, воздушное пространство Израиля по-прежнему закрыто для взлетов и посадок гражданских рейсов», – пояснили в El-Al (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, ограничения на полеты в некоторые города, включая Москву, будут действовать до 23 июня. Также самолеты не будут летать из Израиля в Берлин, Тбилиси, Барселону, Батуми, Варшаву.

Представитель El-Al подчеркнул, что информация о возобновлении бронирования билетов на рейсы по указанным маршрутам появится на официальном сайте авиакомпании сразу после нормализации ситуации.

Отмена рейсов стала следствием обострения конфликта между Израилем и Ираном. В рамках операции «Восходящий лев» израильские ВВС нанесли удары по ядерным объектам и местам дислокации высокопоставленных военных Ирана. В ответ Тегеран выпустил сотни баллистических ракет по территории Израиля, а хуситы, поддерживающие Иран, атаковали Тель-Авив.

15 июня Минэкономразвития России призвало туристов отказаться от поездок в Израиль и Иран, а туроператоров – временно прекратить продажу туров в эти страны. Гражданам, находящимся в указанных государствах, рекомендуется быть осторожнее и следовать инструкциям местных властей.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что около 2000 туристов не могут вылететь в Россию из ОАЭ из-за проблем с авиасообщением. До обострения кризиса почти все маршруты из России в ОАЭ пролегали через воздушное пространство Ирана. После его закрытия перевозчики начали удлинять время полетов, облетая территорию Ирана, либо временно отменять рейсы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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