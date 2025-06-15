Израильская авиакомпания El-Al заявила об отмене всех рейсов до 17 июня
Израильская авиакомпания El-Al объявила об отмене всех рейсов до 17 июня включительно из-за напряженной обстановки в Ближневосточном регионе. Об этом сообщил представитель компании.
«Согласно решению органов безопасности, воздушное пространство Израиля по-прежнему закрыто для взлетов и посадок гражданских рейсов», – пояснили в El-Al (цитата по «РИА Новости»).
Кроме того, ограничения на полеты в некоторые города, включая Москву, будут действовать до 23 июня. Также самолеты не будут летать из Израиля в Берлин, Тбилиси, Барселону, Батуми, Варшаву.
Представитель El-Al подчеркнул, что информация о возобновлении бронирования билетов на рейсы по указанным маршрутам появится на официальном сайте авиакомпании сразу после нормализации ситуации.
Отмена рейсов стала следствием обострения конфликта между Израилем и Ираном. В рамках операции «Восходящий лев» израильские ВВС нанесли удары по ядерным объектам и местам дислокации высокопоставленных военных Ирана. В ответ Тегеран выпустил сотни баллистических ракет по территории Израиля, а хуситы, поддерживающие Иран, атаковали Тель-Авив.
15 июня Минэкономразвития России призвало туристов отказаться от поездок в Израиль и Иран, а туроператоров – временно прекратить продажу туров в эти страны. Гражданам, находящимся в указанных государствах, рекомендуется быть осторожнее и следовать инструкциям местных властей.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что около 2000 туристов не могут вылететь в Россию из ОАЭ из-за проблем с авиасообщением. До обострения кризиса почти все маршруты из России в ОАЭ пролегали через воздушное пространство Ирана. После его закрытия перевозчики начали удлинять время полетов, облетая территорию Ирана, либо временно отменять рейсы.