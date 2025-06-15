Израильская авиакомпания El-Al заявила об отмене всех рейсов до 17 июня

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что около 2000 туристов не могут вылететь в Россию из ОАЭ из-за проблем с авиасообщением. До обострения кризиса почти все маршруты из России в ОАЭ пролегали через воздушное пространство Ирана. После его закрытия перевозчики начали удлинять время полетов, облетая территорию Ирана, либо временно отменять рейсы.