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Россиян предупредили о новом вредоносном ПО для кражи данных банковских карт

Ведомости

В мае мошенники начали тестировать вредоносное программное обеспечение (ПО) SuperCard – модификацию программы для анализа NFC-трафика NFCGate – против клиентов российских банков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ИБ-компанию F6.

Уточняется, что прежде этот софт уже применялся против клиентов европейских банков, в частности в Италии. Само NFCGate дает возможность захватывать, отслеживать и анализировать NFC-трафик, а также обмениваться данными между двумя смартфонами с установленным приложением. Хакеры использовали его еще в конце 2023 г., но атаки на россиян с его помощью начались лишь в августе 2024 г. По итогам I квартала 2025 г. ущерб от вариаций NFCGate в России достиг 432 млн руб., а число скомпрометированных Android-устройств превысило 175 000.

Кроме того, SuperCard перехватывает NFC-трафик, позволяя мошенникам красть данные банковских карт и средства со счетов. В F6 обнаружили, что эта программа имеет «серьезные отличия» от других известных вредоносных разновидностей NFCGate как в функционале, так и в структуре кода.

Информация о платформе, через которую распространялся SuperCard, появилась в апреле, а первые атаки зафиксированы в Италии. В F6 подчеркивают, что с момента первого публичного упоминания SuperCard за границей до попытки атаки в России прошло менее месяца.

16 июня гендиректор ГК «Солар» Игорь Ляпунов сообщил «РИА Новости», что основной киберугрозой для россиян в текущем году стали мошеннические звонки в мессенджерах. По его словам, даже при блокировке WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Telegram мошенники отыщут мессенджер, через который они будут звонить. Для противостояния таким атакам необходимо действовать в комплексе: нужны защита персональных данных и развитие киберграмотности, обеспечение безопасности платформ, через которые могут идти звонки и контроль финансовых операций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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