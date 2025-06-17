Россиян предупредили о новом вредоносном ПО для кражи данных банковских карт
В мае мошенники начали тестировать вредоносное программное обеспечение (ПО) SuperCard – модификацию программы для анализа NFC-трафика NFCGate – против клиентов российских банков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ИБ-компанию F6.
Уточняется, что прежде этот софт уже применялся против клиентов европейских банков, в частности в Италии. Само NFCGate дает возможность захватывать, отслеживать и анализировать NFC-трафик, а также обмениваться данными между двумя смартфонами с установленным приложением. Хакеры использовали его еще в конце 2023 г., но атаки на россиян с его помощью начались лишь в августе 2024 г. По итогам I квартала 2025 г. ущерб от вариаций NFCGate в России достиг 432 млн руб., а число скомпрометированных Android-устройств превысило 175 000.
Кроме того, SuperCard перехватывает NFC-трафик, позволяя мошенникам красть данные банковских карт и средства со счетов. В F6 обнаружили, что эта программа имеет «серьезные отличия» от других известных вредоносных разновидностей NFCGate как в функционале, так и в структуре кода.
Информация о платформе, через которую распространялся SuperCard, появилась в апреле, а первые атаки зафиксированы в Италии. В F6 подчеркивают, что с момента первого публичного упоминания SuperCard за границей до попытки атаки в России прошло менее месяца.
16 июня гендиректор ГК «Солар» Игорь Ляпунов сообщил «РИА Новости», что основной киберугрозой для россиян в текущем году стали мошеннические звонки в мессенджерах. По его словам, даже при блокировке WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Telegram мошенники отыщут мессенджер, через который они будут звонить. Для противостояния таким атакам необходимо действовать в комплексе: нужны защита персональных данных и развитие киберграмотности, обеспечение безопасности платформ, через которые могут идти звонки и контроль финансовых операций.