Россиян предупредили о новом вредоносном ПО для кражи данных банковских карт

Уточняется, что прежде этот софт уже применялся против клиентов европейских банков, в частности в Италии. Само NFCGate дает возможность захватывать, отслеживать и анализировать NFC-трафик, а также обмениваться данными между двумя смартфонами с установленным приложением. Хакеры использовали его еще в конце 2023 г., но атаки на россиян с его помощью начались лишь в августе 2024 г. По итогам I квартала 2025 г. ущерб от вариаций NFCGate в России достиг 432 млн руб., а число скомпрометированных Android-устройств превысило 175 000.