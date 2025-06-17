Мошенники начали обманывать россиян через «кружки» в Telegram

Суть метода заключается во взломе аккаунта жертвы и отправке видеосообщений ее контактам с просьбой перевести деньги. Так, после празднования дня рождения мошенники записали «кружок» от имени девушки, устроившей торжество, и отправили его ее подруге. В видео якобы именинница попросила перевести 20 000 руб. фотографу, мотивируя это техническими проблемами с проведением платежа.