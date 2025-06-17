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Мошенники начали обманывать россиян через «кружки» в Telegram

Ведомости

В России зафиксирована новая схема мошенничества через «кружки» в Telegram, где аферисты обманывают пользователей от лица именинников. Об этом сообщает «РИА Новости».

Суть метода заключается во взломе аккаунта жертвы и отправке видеосообщений ее контактам с просьбой перевести деньги. Так, после празднования дня рождения мошенники записали «кружок» от имени девушки, устроившей торжество, и отправили его ее подруге. В видео якобы именинница попросила перевести 20 000 руб. фотографу, мотивируя это техническими проблемами с проведением платежа.

Жертва попыталась совершить перевод через два банка, но операции были заблокированы как подозрительные. Однако с третьей попытки средства удалось отправить через другой банк. После завершения перевода мошенники удалили жертву из переписки, а банк сообщил, что вернуть деньги не представляется возможным.

Руководитель направления исследования данных в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Аникин пояснил изданию, что такие схемы основаны на методах социальной инженерии. Злоумышленники используют информацию из переписок жертвы, чтобы создать правдоподобный контекст, и дополняют его эмоциональными призывами – например, просьбами о помощи или выгодными предложениями. Для усиления эффекта применяются технологии создания дипфейков – подделок голоса или видео.

Эксперт рекомендует пользователям всегда проверять подлинность сообщений, особенно если речь идет о запросах на перевод денег. Необходимо критически относиться к подозрительным ссылкам и файлам, а также воздерживаться от действий под давлением срочности.

17 июня россиян также предупредили о новом вредоносном ПО для кражи данных банковских карт. Мошенники тестируют новое вредоносное ПО SuperCard, модификацию программы NFCGate, предназначенной для анализа NFC-трафика. Киберпреступники начали использовать его для кражи данных клиентов российских банков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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