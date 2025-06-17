Мошенники начали обманывать россиян через «кружки» в Telegram
В России зафиксирована новая схема мошенничества через «кружки» в Telegram, где аферисты обманывают пользователей от лица именинников. Об этом сообщает «РИА Новости».
Суть метода заключается во взломе аккаунта жертвы и отправке видеосообщений ее контактам с просьбой перевести деньги. Так, после празднования дня рождения мошенники записали «кружок» от имени девушки, устроившей торжество, и отправили его ее подруге. В видео якобы именинница попросила перевести 20 000 руб. фотографу, мотивируя это техническими проблемами с проведением платежа.
Жертва попыталась совершить перевод через два банка, но операции были заблокированы как подозрительные. Однако с третьей попытки средства удалось отправить через другой банк. После завершения перевода мошенники удалили жертву из переписки, а банк сообщил, что вернуть деньги не представляется возможным.
Руководитель направления исследования данных в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Аникин пояснил изданию, что такие схемы основаны на методах социальной инженерии. Злоумышленники используют информацию из переписок жертвы, чтобы создать правдоподобный контекст, и дополняют его эмоциональными призывами – например, просьбами о помощи или выгодными предложениями. Для усиления эффекта применяются технологии создания дипфейков – подделок голоса или видео.
Эксперт рекомендует пользователям всегда проверять подлинность сообщений, особенно если речь идет о запросах на перевод денег. Необходимо критически относиться к подозрительным ссылкам и файлам, а также воздерживаться от действий под давлением срочности.
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