Комитет СФ одобрил кандидатуру Крупнова на пост зампреда Верховного суда

Игорь Крупнов родился во Владимире в 1965 г. Выпускник Львовского высшего военно-политического училища, военно-юридического факультета Военного института Минобороны РФ. Работал, в частности, начальником канцелярии военного суда Северного флота, зампредседателя Североморского гарнизонного военного суда, председателем судебного состава Северного флотского военного суда, зампредседателя Северо-Кавказского окружного военного суда, председателем судебной коллегии по гражданским делам. В 2007 г. стал судьей ВС РФ, с 2014 г. – председателем судебного состава Судебной коллегии по делам военнослужащих ВС РФ.