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Комитет СФ одобрил кандидатуру Крупнова на пост зампреда Верховного суда

Ведомости

Комитет по конституционному законодательству Совета Федерации (СФ) рекомендовал пленарному заседанию СФ назначить судью Верховного суда (ВС) РФ Игоря Крупнова на должность заместителя председателя ВС РФ. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

10 июня Клишас сообщал, что президент России Владимир Путин предложил назначить Крупнова зампредом Верховного суда РФ – председателем Судебной коллегии по административным делам ВС РФ. Предполагается, что вопрос о назначении Крупнова будет рассмотрен на заседании Совфеда 18 июня.

Игорь Крупнов родился во Владимире в 1965 г. Выпускник Львовского высшего военно-политического училища, военно-юридического факультета Военного института Минобороны РФ. Работал, в частности, начальником канцелярии военного суда Северного флота, зампредседателя Североморского гарнизонного военного суда, председателем судебного состава Северного флотского военного суда, зампредседателя Северо-Кавказского окружного военного суда, председателем судебной коллегии по гражданским делам. В 2007 г. стал судьей ВС РФ, с 2014 г. – председателем судебного состава Судебной коллегии по делам военнослужащих ВС РФ.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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