Комитет СФ одобрил кандидатуру Крупнова на пост зампреда Верховного суда
Комитет по конституционному законодательству Совета Федерации (СФ) рекомендовал пленарному заседанию СФ назначить судью Верховного суда (ВС) РФ Игоря Крупнова на должность заместителя председателя ВС РФ. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
10 июня Клишас сообщал, что президент России Владимир Путин предложил назначить Крупнова зампредом Верховного суда РФ – председателем Судебной коллегии по административным делам ВС РФ. Предполагается, что вопрос о назначении Крупнова будет рассмотрен на заседании Совфеда 18 июня.
Игорь Крупнов родился во Владимире в 1965 г. Выпускник Львовского высшего военно-политического училища, военно-юридического факультета Военного института Минобороны РФ. Работал, в частности, начальником канцелярии военного суда Северного флота, зампредседателя Североморского гарнизонного военного суда, председателем судебного состава Северного флотского военного суда, зампредседателя Северо-Кавказского окружного военного суда, председателем судебной коллегии по гражданским делам. В 2007 г. стал судьей ВС РФ, с 2014 г. – председателем судебного состава Судебной коллегии по делам военнослужащих ВС РФ.