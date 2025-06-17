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Кабмин установил приоритет экотранспорта при госзакупках в России

Ведомости

Правительство РФ установило приоритет для экологичного транспорта при госзакупках для государственных и муниципальных нужд. Новое постановление опубликовано на официальном сайте кабмина.

Согласно документу, при госзакупках нужно в первую очередь ориентироваться на технику, работающую на газомоторном топливе, или электромобили, вместо автомобилей с двигателями, работающими на дизельном топливе и бензине.

При этом покупка бензиновых и дизельных авто допустима только в случае, если использование экологичного транспорта невозможно – например, из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры в регионе.

«Решение будет способствовать улучшению экологии и позволит поддержать отечественные предприятия, производящие экологичный транспорт», – пояснили в кабмине.

18 марта стало известно о росте машиностроительной отрасли России на 15% в 2024 г. Производство техники продемонстрировало рекордные за последние 13 лет темпы роста второй год подряд. Объем выпущенной техники в 2024 г. составил 17 трлн руб., что эквивалентно 14% всего промышленного выпуска страны. Для сравнения, в 2022 г. доля составляла всего 11%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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