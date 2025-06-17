Кабмин установил приоритет экотранспорта при госзакупках в России

18 марта стало известно о росте машиностроительной отрасли России на 15% в 2024 г. Производство техники продемонстрировало рекордные за последние 13 лет темпы роста второй год подряд. Объем выпущенной техники в 2024 г. составил 17 трлн руб., что эквивалентно 14% всего промышленного выпуска страны. Для сравнения, в 2022 г. доля составляла всего 11%.