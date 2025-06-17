Кабмин установил приоритет экотранспорта при госзакупках в России
Правительство РФ установило приоритет для экологичного транспорта при госзакупках для государственных и муниципальных нужд. Новое постановление опубликовано на официальном сайте кабмина.
Согласно документу, при госзакупках нужно в первую очередь ориентироваться на технику, работающую на газомоторном топливе, или электромобили, вместо автомобилей с двигателями, работающими на дизельном топливе и бензине.
При этом покупка бензиновых и дизельных авто допустима только в случае, если использование экологичного транспорта невозможно – например, из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры в регионе.
«Решение будет способствовать улучшению экологии и позволит поддержать отечественные предприятия, производящие экологичный транспорт», – пояснили в кабмине.
18 марта стало известно о росте машиностроительной отрасли России на 15% в 2024 г. Производство техники продемонстрировало рекордные за последние 13 лет темпы роста второй год подряд. Объем выпущенной техники в 2024 г. составил 17 трлн руб., что эквивалентно 14% всего промышленного выпуска страны. Для сравнения, в 2022 г. доля составляла всего 11%.