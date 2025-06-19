Песков: возвращение из Израиля уехавших россиян не отразится на обществе

В Telegram-канале посольства РФ в Израиле 19 июня сообщили, что Россия организует санитарную эвакуацию в Египет и Иорданию для маломобильных граждан, находящихся на территории Израиля и не способных покинуть страну самостоятельно по состоянию здоровья. После доставки в Египет или Иорданию граждане смогут самостоятельно вернуться в Россию.