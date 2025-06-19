Песков: возвращение из Израиля уехавших россиян не отразится на обществе
Возвращение в РФ граждан, которые уехали в Израиль в 2022 г. и не нарушали российское законодательство, никак не отразится на обществе. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Они такие же наши сограждане. Если речь о людях, которые не совершали ничего противоправного, не нарушали наш закон», – сказал он (цитата по ТАСС).
13 июня обострился конфликт между Израилем и Ираном. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль ракетами и беспилотниками.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщала, что 15 июня из зоны ирано-израильского конфликта российские дипломаты организовали выезд 238 россиян. Омбудсмен выразила особую признательность властям Азербайджана «за гуманное отношение» и активную помощь при проведении эвакуационных мероприятий.
В Telegram-канале посольства РФ в Израиле 19 июня сообщили, что Россия организует санитарную эвакуацию в Египет и Иорданию для маломобильных граждан, находящихся на территории Израиля и не способных покинуть страну самостоятельно по состоянию здоровья. После доставки в Египет или Иорданию граждане смогут самостоятельно вернуться в Россию.