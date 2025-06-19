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Песков: возвращение из Израиля уехавших россиян не отразится на обществе

Ведомости

Возвращение в РФ граждан, которые уехали в Израиль в 2022 г. и не нарушали российское законодательство, никак не отразится на обществе. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Они такие же наши сограждане. Если речь о людях, которые не совершали ничего противоправного, не нарушали наш закон», – сказал он (цитата по ТАСС).

13 июня обострился конфликт между Израилем и Ираном. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль ракетами и беспилотниками.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщала, что 15 июня из зоны ирано-израильского конфликта российские дипломаты организовали выезд 238 россиян. Омбудсмен выразила особую признательность властям Азербайджана «за гуманное отношение» и активную помощь при проведении эвакуационных мероприятий.

В Telegram-канале посольства РФ в Израиле 19 июня сообщили, что Россия организует санитарную эвакуацию в Египет и Иорданию для маломобильных граждан, находящихся на территории Израиля и не способных покинуть страну самостоятельно по состоянию здоровья. После доставки в Египет или Иорданию граждане смогут самостоятельно вернуться в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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