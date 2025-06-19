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В конфетах Haribo не нашли каннабиса после отравления в Нидерландах

Ведомости

В конфетах Haribo Happy Cola, которыми в конце мая отравились несколько человек в Нидерландах, не выявили содержания каннабиса или родственных веществ. Об этом сообщает Hart van Nederland со ссылкой на Haribo Nederland. 

Что было в конфетах или на них, до сих пор неизвестно. Расследование причин плохого самочувствия людей после их употребления продолжается, сообщили в местной полиции. 

29 мая Hart van Nederland сообщал, что проблему обнаружили после того, как несколько человек обратились в полицию с тем, что им стало плохо после употребления конфет. Позже журнал писал, что несколько детей впали в кому, возможно, из-за употребления этих конфет.

Haribo приостановил поставки в Россию в 2022 г. Такое решение компания обосновала конфликтом на Украине, который усугубил «и без того сложную экономическую ситуацию» в стране, приведя к росту цен на сырье, изменению цепочек поставок и удорожанию логистики. Как отмечалось в письме компании, принятое глобальным офисом решение о приостановке поставок в Россию до особого распоряжения не означает объявление простоя или уход с местного рынка. Компания попросила торговые сети не расторгать договоры поставки, предоставить отсрочку для исполнения обязательств и не применять санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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