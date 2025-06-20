Онковакцину «Энтеромикс» начали испытывать на добровольцах в России
В России началось клиническое исследование онковакцины «Энтеромикс». Для этого были набраны 48 добровольцев, сообщил академик РАН, главный онколог Минздрава РФ, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн на сессии «Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня» в рамках ПМЭФа.
«В настоящее время наш институт первый, которому доверено проводить открытое, одноцентровое клиническое исследование первой фазы с участием этой вакцины», – сказал Каприн.
Главный онколог оценил токсический эффект препарата как незначительный.
В декабре 2024 г. Каприн объявлял отбор кандидатов на участие в клиническом исследовании онколитической вакцины «Энтеромикс». К участию в исследовании приглашались пациенты с «гистологически подтвержденными опухолями» и только те, кто перепробовал все доступные методы лечения (включая противоопухолевое).
Тогда же Каприн говорил, что создание российской мРНК-вакцины для лечения онкологических заболеваний обойдется стране в 300 000 руб. на человека. При этом для пациента препарат должен быть бесплатным.