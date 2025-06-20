Онковакцину «Энтеромикс» начали испытывать на добровольцах в России

В декабре 2024 г. Каприн объявлял отбор кандидатов на участие в клиническом исследовании онколитической вакцины «Энтеромикс». К участию в исследовании приглашались пациенты с «гистологически подтвержденными опухолями» и только те, кто перепробовал все доступные методы лечения (включая противоопухолевое).