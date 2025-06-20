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Онковакцину «Энтеромикс» начали испытывать на добровольцах в России

Ведомости

В России началось клиническое исследование онковакцины «Энтеромикс». Для этого были набраны 48 добровольцев, сообщил академик РАН, главный онколог Минздрава РФ, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн на сессии «Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня» в рамках ПМЭФа.

«В настоящее время наш институт первый, которому доверено проводить открытое, одноцентровое клиническое исследование первой фазы с участием этой вакцины», – сказал Каприн.

Главный онколог оценил токсический эффект препарата как незначительный.

В декабре 2024 г. Каприн объявлял отбор кандидатов на участие в клиническом исследовании онколитической вакцины «Энтеромикс». К участию в исследовании приглашались пациенты с «гистологически подтвержденными опухолями» и только те, кто перепробовал все доступные методы лечения (включая противоопухолевое).

Тогда же Каприн говорил, что создание российской мРНК-вакцины для лечения онкологических заболеваний обойдется стране в 300 000 руб. на человека. При этом для пациента препарат должен быть бесплатным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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