Следствие попросило заключить под стражу владельца «Торпедо» Соболева

По данным следствия, злоумышленники весной 2025 г. предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо Москва» вознаграждения на сумму более 1 млн руб. за выполнение определенных действий. В частности, за обеспечение победы команды и назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. Так фигуранты пытались повлиять на результат по меньшей мере трех игр.