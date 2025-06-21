Следствие попросило заключить под стражу владельца «Торпедо» Соболева
Следствие попросило арестовать владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева, обвиняемого в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Ходатайство об аресте получил Мещанский суд Москвы, передает «РИА Новости».
По информации агентства, судебное заседание пройдет 21 июня.
Адвокат Соболева Александр Добровинский сообщил ТАСС, что Мещанский суд Москвы арестовал владельца «Торпедо».
МВД России 20 июня возбудило уголовное дело в отношении Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Оба были задержаны, а в их домах и офисных помещениях прошли обыски. Задержанным предъявили обвинение в трех преступлениях по ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования).
По данным следствия, злоумышленники весной 2025 г. предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо Москва» вознаграждения на сумму более 1 млн руб. за выполнение определенных действий. В частности, за обеспечение победы команды и назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. Так фигуранты пытались повлиять на результат по меньшей мере трех игр.
Футбольный клуб «Торпедо» сообщил, что клуб следит за ходом следствия и будет сотрудничать с компетентными органами в рамках закона.