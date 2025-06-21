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Следствие попросило заключить под стражу владельца «Торпедо» Соболева

Ведомости

Следствие попросило арестовать владельца футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева, обвиняемого в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Ходатайство об аресте получил Мещанский суд Москвы, передает «РИА Новости».

По информации агентства, судебное заседание пройдет 21 июня.

Адвокат Соболева Александр Добровинский сообщил ТАСС, что Мещанский суд Москвы арестовал владельца «Торпедо».

МВД России 20 июня возбудило уголовное дело в отношении Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Оба были задержаны, а в их домах и офисных помещениях прошли обыски. Задержанным предъявили обвинение в трех преступлениях по ч. 2 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования).

По данным следствия, злоумышленники весной 2025 г. предлагали главному судье футбольных матчей с участием команды «Торпедо Москва» вознаграждения на сумму более 1 млн руб. за выполнение определенных действий. В частности, за обеспечение победы команды и назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. Так фигуранты пытались повлиять на результат по меньшей мере трех игр.

Футбольный клуб «Торпедо» сообщил, что клуб следит за ходом следствия и будет сотрудничать с компетентными органами в рамках закона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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