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Прощание с народной артисткой России Талызиной пройдет в Театре Моссовета

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Церемония прощания с народной артисткой России Валентиной Талызиной состоится в Театре имени Моссовета. Об этом рассказал ТАСС художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Евгений Марчелли.

21 июня Талызина умерла в возрасте 90 лет. Театр Моссовета выразил соболезнования родным и близким артистки. Там назвали уход из жизни Талызиной огромной утратой для российского искусства и невосполнимой потерей для театра.

Талызина родилась 22 января в 1935 г. в Омске. В 1954 г. поступила в Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС). После его окончания служила в Театре имени Моссовета, где работала последние годы. На сцене театра сыграла более 40 центральных и главных ролей. Принимала участие в спектаклях «Виндзорские насмешницы», «Дядюшкин сон», «Шторм», «Последняя жертва», «Черный гардемарин» и др. Талызина также исполнила около 100 ролей в кино- и телефильмах.

22 января 2025 г. Талызина отметила 90-летний юбилей на сцене Театра Моссовета. В этот день она сыграла Графиню в спектакле «Пиковая дама».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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