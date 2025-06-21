Прощание с народной артисткой России Талызиной пройдет в Театре Моссовета
Церемония прощания с народной артисткой России Валентиной Талызиной состоится в Театре имени Моссовета. Об этом рассказал ТАСС художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Евгений Марчелли.
21 июня Талызина умерла в возрасте 90 лет. Театр Моссовета выразил соболезнования родным и близким артистки. Там назвали уход из жизни Талызиной огромной утратой для российского искусства и невосполнимой потерей для театра.
Талызина родилась 22 января в 1935 г. в Омске. В 1954 г. поступила в Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС). После его окончания служила в Театре имени Моссовета, где работала последние годы. На сцене театра сыграла более 40 центральных и главных ролей. Принимала участие в спектаклях «Виндзорские насмешницы», «Дядюшкин сон», «Шторм», «Последняя жертва», «Черный гардемарин» и др. Талызина также исполнила около 100 ролей в кино- и телефильмах.
22 января 2025 г. Талызина отметила 90-летний юбилей на сцене Театра Моссовета. В этот день она сыграла Графиню в спектакле «Пиковая дама».