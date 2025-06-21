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Flydubai продлила отмену рейсов в Санкт-Петербург

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Авиакомпания ОАЭ Flydubai продлила отмену рейсов в Санкт-Петербург до 30 июня, сообщил «РИА Новости» представитель перевозчика.

Авиакомпания возобновила рейсы в Россию с 15 июня, но полеты в Петербург все еще не выполняются. Представитель Flydubai уточнил, что перевозчик также не летает в Иран, Ирак, Израиль и Сирию.

«Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и при необходимости корректировать наше расписание. Мы возобновили полеты по всей нашей сети, где позволяют условия, хотя возможны некоторые задержки из-за продолжающихся ограничений воздушного пространства», – сказал он.

Проблемы с авиасообщением на Ближнем Востоке начались 13 июня после израильской атаки на Иран, который в ответ совершил серию ударов по территории Израиля. До обострения конфликта почти все маршруты из России в ОАЭ шли через воздушное пространство Ирана, а с его закрытием перевозчики начали удлинять время рейсов с облетом Ирана или временно отменять полеты.

Росавиация 18 июня сообщила о наличии рейсов между Россией и ОАЭ в обоих направлениях. По данным ведомства, полеты выполняют российские «Азимут», «Аэрофлот» и «Сибирь» и арабские Air Arabia, Emirates, Etihad Airways и Flydubai.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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