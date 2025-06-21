Flydubai продлила отмену рейсов в Санкт-Петербург

Проблемы с авиасообщением на Ближнем Востоке начались 13 июня после израильской атаки на Иран, который в ответ совершил серию ударов по территории Израиля. До обострения конфликта почти все маршруты из России в ОАЭ шли через воздушное пространство Ирана, а с его закрытием перевозчики начали удлинять время рейсов с облетом Ирана или временно отменять полеты.