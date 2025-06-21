Flydubai продлила отмену рейсов в Санкт-Петербург
Авиакомпания ОАЭ Flydubai продлила отмену рейсов в Санкт-Петербург до 30 июня, сообщил «РИА Новости» представитель перевозчика.
Авиакомпания возобновила рейсы в Россию с 15 июня, но полеты в Петербург все еще не выполняются. Представитель Flydubai уточнил, что перевозчик также не летает в Иран, Ирак, Израиль и Сирию.
«Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и при необходимости корректировать наше расписание. Мы возобновили полеты по всей нашей сети, где позволяют условия, хотя возможны некоторые задержки из-за продолжающихся ограничений воздушного пространства», – сказал он.
Проблемы с авиасообщением на Ближнем Востоке начались 13 июня после израильской атаки на Иран, который в ответ совершил серию ударов по территории Израиля. До обострения конфликта почти все маршруты из России в ОАЭ шли через воздушное пространство Ирана, а с его закрытием перевозчики начали удлинять время рейсов с облетом Ирана или временно отменять полеты.
Росавиация 18 июня сообщила о наличии рейсов между Россией и ОАЭ в обоих направлениях. По данным ведомства, полеты выполняют российские «Азимут», «Аэрофлот» и «Сибирь» и арабские Air Arabia, Emirates, Etihad Airways и Flydubai.