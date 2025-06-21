Причиной смерти народной артистки Талызиной стала онкология
Народная артистка России Валентина Талызина скончалась от онкологического заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению актрисы.
В Государственном академическом театре имени Моссовета рассказали агентству, что Талызина умерла у себя дома после продолжительной болезни.
21 июня Талызина умерла в возрасте 90 лет. Театр Моссовета выразил соболезнования родным и близким артистки. Там назвали уход из жизни Талызиной огромной утратой для российского искусства и невосполнимой потерей для театра. Церемония прощания с актрисой состоится в Театре Моссовета 24 июня. Ее похороны пройдут на Ваганьковском кладбище.
Талызина родилась 22 января в 1935 г. в Омске. В 1954 г. поступила в Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского (ГИТИС). После его окончания служила в Театре имени Моссовета, где работала последние годы. На сцене театра сыграла более 40 центральных и главных ролей. Участвовала в спектаклях «Виндзорские насмешницы», «Дядюшкин сон», «Шторм», «Последняя жертва», «Черный гардемарин» и др. Талызина также исполнила порядка 100 ролей в кино- и телефильмах.