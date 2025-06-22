Глава WKF извинился за недопуск российских кикбоксеров к чемпионату Европы
Президент Международной федерации кикбоксинга (WKF) Фридрих Эксенберг направил Федерации кикбоксинга России (ФКР) письменные извинения за недопуск спортсменов на чемпионат Европы. Текст письма опубликован в Telegram-канале ФКР.
«Это решение носит явно выраженный политический характер и противоречит основополагающим принципам спорта. <...> WFK приняло единогласное решение отменить чемпионат Европы по кикбоксингу среди взрослых в Кишиневе и перенести его проведение на 2026 г. <...> При этом мы искренне приносим свои извинения <...>», – говорится в тексте письма.
Руководство министерства образования и исследований республики Молдовы 20 июня выступило против участия сборной команды России и Белоруссии в чемпионате Европы по кикбоксингу. Молдавия также запретила российским и белорусским спортсменам пересечение государственной границы.
Международный олимпийский комитет (МОК) обсуждает с федерациями зимних видов спорта допуск россиян до Олимпиады-2026. Международный союз конькобежцев уже разрешил российским спортсменам участвовать в квалификационных турнирах в нейтральном статусе. Аналогичное решение принято в отношении ски-альпинистов. На квалификационных соревнованиях по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию федерации могут выставить по одному представителю из России в каждой дисциплине. Федерация фигурного катания также получила право заявить одну спортивную пару и один танцевальный дуэт.