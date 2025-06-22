Глава WKF извинился за недопуск российских кикбоксеров к чемпионату Европы

Международный олимпийский комитет (МОК) обсуждает с федерациями зимних видов спорта допуск россиян до Олимпиады-2026. Международный союз конькобежцев уже разрешил российским спортсменам участвовать в квалификационных турнирах в нейтральном статусе. Аналогичное решение принято в отношении ски-альпинистов. На квалификационных соревнованиях по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию федерации могут выставить по одному представителю из России в каждой дисциплине. Федерация фигурного катания также получила право заявить одну спортивную пару и один танцевальный дуэт.