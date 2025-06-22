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Глава WKF извинился за недопуск российских кикбоксеров к чемпионату Европы

Ведомости

Президент Международной федерации кикбоксинга (WKF) Фридрих Эксенберг направил Федерации кикбоксинга России (ФКР) письменные извинения за недопуск спортсменов на чемпионат Европы. Текст письма опубликован в Telegram-канале ФКР.

«Это решение носит явно выраженный политический характер и противоречит основополагающим принципам спорта. <...> WFK приняло единогласное решение отменить чемпионат Европы по кикбоксингу среди взрослых в Кишиневе и перенести его проведение на 2026 г. <...> При этом мы искренне приносим свои извинения <...>», – говорится в тексте письма.

Руководство министерства образования и исследований республики Молдовы 20 июня выступило против участия сборной команды России и Белоруссии в чемпионате Европы по кикбоксингу. Молдавия также запретила российским и белорусским спортсменам пересечение государственной границы.

Международный олимпийский комитет (МОК) обсуждает с федерациями зимних видов спорта допуск россиян до Олимпиады-2026. Международный союз конькобежцев уже разрешил российским спортсменам участвовать в квалификационных турнирах в нейтральном статусе. Аналогичное решение принято в отношении ски-альпинистов. На квалификационных соревнованиях по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию федерации могут выставить по одному представителю из России в каждой дисциплине. Федерация фигурного катания также получила право заявить одну спортивную пару и один танцевальный дуэт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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