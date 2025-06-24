Тимур Иванов заявил, что его есть за что судить, но не за растрату
Экс-замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов в своем последнем слове на судебном заседании заявил, что его есть за что судить, но точно не за растрату при покупке паромов для Керченской переправы и вывод более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц», передает ТАСС со ссылкой на участника процесса.
«Подсудимый также обратил внимание суда на то, что за приобретение двух ставших впоследствии предметом уголовного преследования паромов он получил госнаграду, а спустя время следователи квалифицировали его действия как преступные», – заявил источник агентству. По его словам, Иванов отметил, что ситуация с деньгами, предоставленными банком «Интеркоммерц», не имеет к нему никакого отношения.
Вместе со вторым фигурантом по уголовному делу, бывшим помощником экс-замминистра Антоном Филатовым, Иванов попросил суд вынести справедливое решение.
23 июня стало известно, что сторона защиты в суде озвучила просьбу оправдать Иванова по указанному уголовному делу. Тогда один из участников процесса сообщил «Ведомостям», что Мосгорсуд озвучит решение 1 июля. 23 июня прокурор в прениях сторон запросил для Иванова наказание в виде 14,5 года лишения свободы в исправительной колонии. Для Филатова было запрошено 14 лет лишения свободы.
Иванов был задержан 23 апреля 2024 г. по обвинению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он и бизнесмен Александр Бородин предположительно незаконно получили около 1,185 млрд руб. После этого экс-замминистра стал обвиняемым по делу о перечислении на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» около 4 млрд руб., выданных банком «Интеркоммерц». В ноябре 2024 г. фигуранту вменили два эпизода особо крупных растрат (ст. 160 УК РФ) и легализацию денежных средств (ст. 174.1 УК РФ), а также растрату при покупке паромов для Керченской переправы.