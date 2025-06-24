Сумма штрафов за нарушения правил рекламы в интернете превысила 13 млн рублей

Поправки к закону «О рекламе» вступили в силу 1 сентября 2022 г. Согласно этим изменениям, вся реклама в российском сегменте интернета должна быть зарегистрирована в единой системе. В нее вносится информация о рекламодателях и рекламораспространителях, операторах рекламных систем, а также о рекламных посредниках. Любая реклама в сети должна иметь пометку «реклама», однако это не касается рекламы в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах. Также эта поправка не действует на рекламу собственных товаров, которую распространяют по электронной почте или через рассылку сообщений группам пользователей.