Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Сумма штрафов за нарушения правил рекламы в интернете превысила 13 млн рублей

Ведомости

Сумма штрафов за нарушения в области размещения интернет-рекламы с января по май 2025 г. достигла 13,08 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на данные Роскомнадзора (РКН). Самой частой причиной штрафов стало отсутствие идентификатора рекламы – по данному нарушению вынесено 187 постановлений на 11,5 млн руб.

По сообщению надзорной службы, за отчетный период было вынесено 230 постановлений о штрафах за нарушение ст. 18.1 ФЗ «О рекламе». В РКН сравнили этот показатель с данными за аналогичный период 2024 г., когда было зафиксировано 96 нарушений на сумму 4,9 млн руб. Такую динамику в пресс-службе ведомства объяснили «развитием правоприменительной практики и совершенствованием инструментов контроля за соблюдением требований законодательства о рекламе».

Поправки к закону «О рекламе» вступили в силу 1 сентября 2022 г. Согласно этим изменениям, вся реклама в российском сегменте интернета должна быть зарегистрирована в единой системе. В нее вносится информация о рекламодателях и рекламораспространителях, операторах рекламных систем, а также о рекламных посредниках. Любая реклама в сети должна иметь пометку «реклама», однако это не касается рекламы в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах. Также эта поправка не действует на рекламу собственных товаров, которую распространяют по электронной почте или через рассылку сообщений группам пользователей.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных