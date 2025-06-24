Сумма штрафов за нарушения правил рекламы в интернете превысила 13 млн рублей
Сумма штрафов за нарушения в области размещения интернет-рекламы с января по май 2025 г. достигла 13,08 млн руб., передает ТАСС со ссылкой на данные Роскомнадзора (РКН). Самой частой причиной штрафов стало отсутствие идентификатора рекламы – по данному нарушению вынесено 187 постановлений на 11,5 млн руб.
По сообщению надзорной службы, за отчетный период было вынесено 230 постановлений о штрафах за нарушение ст. 18.1 ФЗ «О рекламе». В РКН сравнили этот показатель с данными за аналогичный период 2024 г., когда было зафиксировано 96 нарушений на сумму 4,9 млн руб. Такую динамику в пресс-службе ведомства объяснили «развитием правоприменительной практики и совершенствованием инструментов контроля за соблюдением требований законодательства о рекламе».
Поправки к закону «О рекламе» вступили в силу 1 сентября 2022 г. Согласно этим изменениям, вся реклама в российском сегменте интернета должна быть зарегистрирована в единой системе. В нее вносится информация о рекламодателях и рекламораспространителях, операторах рекламных систем, а также о рекламных посредниках. Любая реклама в сети должна иметь пометку «реклама», однако это не касается рекламы в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах. Также эта поправка не действует на рекламу собственных товаров, которую распространяют по электронной почте или через рассылку сообщений группам пользователей.