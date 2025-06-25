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Вода в зонах отдыха «Серебряный Бор» в Москве не соответствует нормативам

Ведомости

Согласно последним исследования Роспотребнадзора, вода в зонах отдыха «Серебряный Бор – 2» и «Серебряный Бор – 3» на северо-западе Москвы не соответствует гигиеническим нормативам. Об этом сообщается на сайте столичного ведомства.

В Роспотребнадзоре не рекомендовали москвичам купаться в данных водоемах. Сейчас ведомство уже организовало повторный отбор проб воды. Если по результатам проверки будет установлено, что вода соответствует всем необходимым нормам, в зоне отдыха вновь будет разрешено заходить в водоемы.

Роспотребнадзор по Москве осуществляет регулярный мониторинг безопасности отдыхающих на городских зонах отдыха на протяжении всего летнего сезона и перед ним. Для предотвращения рисков распространения инфекционных заболеваний через воду анализы проб воды из водоемов проводятся каждые 10 дней. Эти исследования осуществляются как в рамках надзорной деятельности, так и в рамках внутреннего контроля со стороны балансодержателей зон отдыха, говорится в сообщении.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в начале июня рассказала, что пляжи Анапы и Темрюкского района находятся под постоянным мониторингом и могут быть открыты в случае стабилизации ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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