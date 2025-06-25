Вода в зонах отдыха «Серебряный Бор» в Москве не соответствует нормативам

Роспотребнадзор по Москве осуществляет регулярный мониторинг безопасности отдыхающих на городских зонах отдыха на протяжении всего летнего сезона и перед ним. Для предотвращения рисков распространения инфекционных заболеваний через воду анализы проб воды из водоемов проводятся каждые 10 дней. Эти исследования осуществляются как в рамках надзорной деятельности, так и в рамках внутреннего контроля со стороны балансодержателей зон отдыха, говорится в сообщении.