Вода в зонах отдыха «Серебряный Бор» в Москве не соответствует нормативам
Согласно последним исследования Роспотребнадзора, вода в зонах отдыха «Серебряный Бор – 2» и «Серебряный Бор – 3» на северо-западе Москвы не соответствует гигиеническим нормативам. Об этом сообщается на сайте столичного ведомства.
В Роспотребнадзоре не рекомендовали москвичам купаться в данных водоемах. Сейчас ведомство уже организовало повторный отбор проб воды. Если по результатам проверки будет установлено, что вода соответствует всем необходимым нормам, в зоне отдыха вновь будет разрешено заходить в водоемы.
Роспотребнадзор по Москве осуществляет регулярный мониторинг безопасности отдыхающих на городских зонах отдыха на протяжении всего летнего сезона и перед ним. Для предотвращения рисков распространения инфекционных заболеваний через воду анализы проб воды из водоемов проводятся каждые 10 дней. Эти исследования осуществляются как в рамках надзорной деятельности, так и в рамках внутреннего контроля со стороны балансодержателей зон отдыха, говорится в сообщении.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в начале июня рассказала, что пляжи Анапы и Темрюкского района находятся под постоянным мониторингом и могут быть открыты в случае стабилизации ситуации.