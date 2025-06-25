В университете ЛЭТИ не считают оскорбительной шутку команды КВН о Рогозине

«Если ему [Рогозину] не понравился этот юмор, он может сказать, что ему не понравилось. Думаю, что его фраза о том, что ребят надо отправить на военную операцию, тоже является некой шуткой. Вопрос: насколько она удачная», – цитирует его издание «Подъем».