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В университете ЛЭТИ не считают оскорбительной шутку команды КВН о Рогозине

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В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете ЛЭТИ не считают оскорбительной шутку команды КВН «Негоден», в которой упоминался бывший глава «Роскосмоса», сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Об этом сообщили РБК в вузе. 

В университете также отметили, что не видят повода наказывать участников команды юмористического шоу. По оценке руководства центра культурно-воспитательной работы университета, курирующего команду, шутка не несет оскорбительного характера, добавили в вузе.

За команду «Негоден» также вступился член жюри КВН, телеведущий Валдис Пельш.

«Если ему [Рогозину] не понравился этот юмор, он может сказать, что ему не понравилось. Думаю, что его фраза о том, что ребят надо отправить на военную операцию, тоже является некой шуткой. Вопрос: насколько она удачная», – цитирует его издание «Подъем».

После шутки с упоминанием его фамилии Рогозин пригрозил участникам команды КВН отправкой на фронт. Он также заявил, что вместо «унылого КВН» им дадут «ударные дроны», чтобы они отправились на передний край, а после возвращения обсудили свою неудачную шутку.

Позже Рогозин написал, что упомянутые КВН-щики не годятся для защиты Родины в силу интеллектуальной незрелости. Поэтому в качестве бойцов на передовой в них не заинтересованы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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