В университете ЛЭТИ не считают оскорбительной шутку команды КВН о Рогозине
В университете также отметили, что не видят повода наказывать участников команды юмористического шоу. По оценке руководства центра культурно-воспитательной работы университета, курирующего команду, шутка не несет оскорбительного характера, добавили в вузе.
За команду «Негоден» также вступился член жюри КВН, телеведущий Валдис Пельш.
«Если ему [Рогозину] не понравился этот юмор, он может сказать, что ему не понравилось. Думаю, что его фраза о том, что ребят надо отправить на военную операцию, тоже является некой шуткой. Вопрос: насколько она удачная», – цитирует его издание «Подъем».
После шутки с упоминанием его фамилии Рогозин пригрозил участникам команды КВН отправкой на фронт. Он также заявил, что вместо «унылого КВН» им дадут «ударные дроны», чтобы они отправились на передний край, а после возвращения обсудили свою неудачную шутку.
Позже Рогозин написал, что упомянутые КВН-щики не годятся для защиты Родины в силу интеллектуальной незрелости. Поэтому в качестве бойцов на передовой в них не заинтересованы.