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Синоптик Тишковец предупредил москвичей о барической «ухабине» 26 июня

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Москвичей ожидает барическая «ухабина» 26 июня, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В четверг к 4–5 часам утра показания барометров в Москве понизятся до 733 мм ртутного столба», – пояснил синоптик в своем Telegram-канале.

Однако, несмотря на значительное падение, нового рекорда минимального давления зафиксировано не будет. Для сравнения: текущий рекорд для 26 июня, установленный в 1993 г., составляет 731,2 мм ртутного столба.

Тишковец пояснил, что такое давление эквивалентно подъему на высоту около 140 м – примерно как на вершину одной из сталинских высоток.

22 мая синоптик опровергал прогнозы об аномально жарком лете в 2025 г. По его словам, температура воздуха окажется всего на 1–2 градуса выше нормы. Тишковец отметил, что лето в средней полосе России будет комфортным, хотя возможен небольшой дефицит осадков – их уровень может оказаться ниже нормы на 10–20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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