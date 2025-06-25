Синоптик Тишковец предупредил москвичей о барической «ухабине» 26 июня
Москвичей ожидает барическая «ухабина» 26 июня, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В четверг к 4–5 часам утра показания барометров в Москве понизятся до 733 мм ртутного столба», – пояснил синоптик в своем Telegram-канале.
Однако, несмотря на значительное падение, нового рекорда минимального давления зафиксировано не будет. Для сравнения: текущий рекорд для 26 июня, установленный в 1993 г., составляет 731,2 мм ртутного столба.
Тишковец пояснил, что такое давление эквивалентно подъему на высоту около 140 м – примерно как на вершину одной из сталинских высоток.
22 мая синоптик опровергал прогнозы об аномально жарком лете в 2025 г. По его словам, температура воздуха окажется всего на 1–2 градуса выше нормы. Тишковец отметил, что лето в средней полосе России будет комфортным, хотя возможен небольшой дефицит осадков – их уровень может оказаться ниже нормы на 10–20%.