Синоптик Тишковец предупредил москвичей о барической «ухабине» 26 июня

22 мая синоптик опровергал прогнозы об аномально жарком лете в 2025 г. По его словам, температура воздуха окажется всего на 1–2 градуса выше нормы. Тишковец отметил, что лето в средней полосе России будет комфортным, хотя возможен небольшой дефицит осадков – их уровень может оказаться ниже нормы на 10–20%.